Кабмин решил освободить плательщиков по кредитам до 100 тысяч сомов от уплаты процентов сроком в три месяца. Садыр Жапаров подписал соответствующее постановление 13 ноября до снятия полномочий премьер-министра и президента. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Так, заемщики, получившие кредит до 1 октября 2020 года в банках Кыргызстана не более 100 тысяч сомов не будут платить начисляемые проценты за декабрь текущего года, а также январь и февраль предстоящего года.

«Данное решение принято также в связи с эпидемиологической и социальной ситуацией, вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно постановлению, в случае если у заемщика существует несколько параллельных кредитов в пределах суммы до 100 тысяч сомов, компенсации подлежат проценты только по одному из выбранных кредитов», — уточняют в правительстве.

Кабмин поручил Нацбанку до 1 декабря предоставить в минфин список банков для заключения соглашения о субсидировании процентов. При этом, Нацбанк должен проконтролировать достоверность данных и целевое использование субсидии.

Минфин будет ежемесячно в течение 5 рабочих дней после получения нового реестра заемщиков перечислять в указанные банки средства для субсидирования.

По данным Нацбанка, общая сумма субсидированных Правительством процентов по кредитам, «согласно исламским принципам финансирования», составляет около 1,2 млрд сомов.

Также Нацбанк рекомендует заемщикам обратиться в банки до 5 декабря с письменным заявлением, чтобы их включили в реестр для освобождения от уплаты процентов.

В правительстве отметили, что данный вопрос поднимали жители Нарынской области во время встречи 9 ноября с тогда и.о. президента и премьер-министром Садыром Жапаровым. Тогда он пообещал, что государство оплатит проценты по кредитам и выделит на это 1,2 млрд сомов.

Однако на своей пресс-конференции 12 ноября Жапаров заявил уже о том, что эта сумма будет выделяться не из бюджета.

«Источники найдены. Мы расскажем о них позже, когда будем выступать с отчетом […] Еще раз повторю, что деньги выделяются не из бюджета», — отметил исполнявший тогда обязанности президента Жапаров.

Дефицитный бюджет

Из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса предприниматели и в целом бизнес-сообщество понесли большие убытки. С 24 марта по 11 мая в Кыргызстане действовал режим чрезвычайного положения, который существенно ограничивал предпринимательскую деятельность. Вследствие этого экономика страны понесла большие убытки.

Так, в конце октября правительство одобрило поправки в закон «О республиканском бюджете Кыргызстана на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы». По нему, дефицит кыргызского бюджета вырос на 8 млрд сомов и достиг уже рекордных 35,6 млрд сомов, хотя он планировался на уровне 10 млрд сомов.

При этом, внешний долг Кыргызстана значительно увеличился из-за льготных кредитов на борьбу с коронавирусом, которые власти начали привлекать с начала пандемии.

По данным минфина, Кыргызстан привлек $774 млн, из которых уже поступило в страну $343,3 млн. Большая часть этих средств потрачена на поддержку госбюджета и гарантированные соцвыплаты.

«Выплаты по госдолгу, особенно по внешнему, в основном начнутся в 2023 году и продолжатся до 2033 года. Пик выплат наступит в 2025 — 2027 годах. Мы должны будем выплатить более $400 млн», — рассказал Руслан Татиков, начальник управления госдолгом Минфина Кыргызстана.