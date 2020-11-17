Пресс-служба Генпрокуратуры разъяснила, зачем прокуратура Первомайского района Бишкека поручила проверку посещаемости школьников на онлайн-занятиях.

«Инициатива прокуратуры Первомайского района об организации этих мероприятий была направлена на выявление учеников, уклоняющихся от учебного процесса и проведения разъяснительной работы с их родителями. Также целью проверки является профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних», — сообщили в прокуратуре.

В интервью «Клоопу» в надзорном органе отметили, что проверкой будет заниматься УВД Первомайского района, администрация мэрии и районный центр образования. Им же поручили провести профилактические беседы с учениками, пропускающими занятия и их родителями.

«По итогам работы УВД и мэрии будут применяться меры по защиты прав детей. По каждому отдельному случаю будут применяться определенные меры. Также по итогам работы будет опубликована дополнительная информация», — сообщили в прокуратуре.

В надзорном органе отметили, что в соответствии с законом «О профилактике правонарушений» органы и администрация школ должны принимать меры по привлечению к учебе детей, уклоняющихся от учебы.

«Это психологическое давление»

Ранее СМИ сообщали, что родители учеников не согласны с решением прокуратуры о назначении проверки посещаемости онлайн-занятий. По словам родителей, действия прокуратуры — это психологическое давление на родителей и детей, которые испытывают стресс из-за дистанционного обучения.

«Во-первых, там не прописано, на основании какого нормативно-правового документа сделано это указание. Во-вторых, непонятно, каким образом они собираются контролировать посещаемость, каков механизм? Снова нагрузка на школы? Каким образом прокуратура регулирует этот вопрос? Я первый раз такое вижу. Показала этот документ юристу. Она говорит, что такие письма без ссылки на НПА не пишутся. Мне кажется, это такое психологическое давление на родителей», — сообщала одна из родителей.

Другая родительница сообщала, что не у всех детей есть возможность обучаться дистанционно. Большинство учеников остаются дома одни, потому что родителям приходиться уходить на работу, чтобы прокормить семью.

«Сам процесс онлайн-уроков не всегда отработан. Меня такие письма от прокуратуры напрягают в целом, потому что это лишняя нагрузка. К тому же начинаешь переживать за ребенка, вдруг его отчислят. Не всегда мой ребенок может посещать уроки по Zoom. Я ухожу на работу рано. Ребенок остается один. Мы вечером делаем домашнее задание. Повторю: как будут изучать посещения — непонятно», — сказала она.

Дистанционное обучение

Из-за продолжающейся пандемии коронавируса, власти страны пока не дали разрешение всем школам Кыргызстана начать традиционное обучение в офлайн-режиме.

Ученики школ Бишкека, Оша а также некоторых районов с неблагоприятной эпидситуацией, продолжают обучаться из дома.

Во время онлайн-обучения школьники и учителя столкнулись с массой проблем. Дети, живущие в регионах Кыргызстана не имеют доступа к интернету и всем необходимым гаджетам для полноценного обучения.

Многие учителя жаловались на то, что из-за отсутствия телефонов и ноутбуков, дети не могут подключиться к онлайн-уроку и пропускают занятия.

По словам учителей, это привело к тому, что школьники отстают от программы и лишаются образования.