Сотрудники Госкомиссии по делам религий (ГКДР) выступили против назначения Акина Токталиева на пост директора ведомства. 40 из 45 сотрудников заявили, что будут игнорировать его приказы и поручения, так как они нарушают закон. Они требуют компетентного руководителя. Об этом журналистам «Клоопа» сообщили сами сотрудники.

Коллектив считает, что деятельность Токталиева не соответствует должности главы комиссии. По их словам, адвокат с 2000 года не работал на госдолжности.

«Акин Токталиев представлял только одну религиозную конфессию, в то время как Госкомиссия по делам религий является центральным органом, взаимодействующим со всеми религиозными конфессиями. Полагаем, что Акин Токталиев — отличный адвокат, однако госкомиссия — это не адвокатская контора. В деятельности ведомства есть своя специфика», — заявили они.

Также сотрудники госкомиссии недовольны тем, что Токталиев на протяжении многих лет занимался дискредитацией деятельности ГКДР. Также подавал иски в суды в отношении госкомиссии по делам религий, аппарата президента и Духовного управления мусульман Кыргызстана.

«Акин Токталиев своими бездоказательными, беспочвенными обвинениями, исками давно уже потерял уважение в глазах коллектива ГКДР. Он обвинял сотрудников госкомиссии в том, что они якобы специально выносят религиоведческие экспертизы, которые привели к привлечению к суду более 1 700 граждан по обвинению в экстремистской деятельности», — отметили работники ГКДР.

В комиссии добавили, что назначенец Жапарова на протяжении многих лет был адвокатом обвиняемых в экстремистской и террористической деятельности, а среди его подзащитных были участники запрещенных в Кыргызстане организаций «Хизб ут-Тахрир» и «Джайшуль-Махди».

Сотрудники таже заявили том, что Токталиев, будучи адвокатом осужденных за экстремистскую деятельность, угрожал сотрудникам ГКДР, что назовет их адреса «соответствующим людям».

Кроме того, у работников госкомиссии вызвало опасение, что Токталиев ставит лайки под постами в социальных сетях, где призывают освободить из тюрем членов экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».

«Коллектив не может быть спокоен за безопасность сотрудников, когда директор в какой-то мере связан с осужденными за экстремистскую и террористическую деятельность», — говорится в заявлении.

При этом, сотрудники госкомиссии не хотят, чтобы вернулся и прежний руководитель Замирбек Эргешов. Они требуют более компетентного кандидата.

В заключение они обратились к руководству страны с просьбой пересмотреть решение о назначении Токталиева на пост главы комиссии и назначить директора ГКДР, исходя из профессионального опыта.

Что известно об Акине Токтоналиеве

Акина Токталиева на пост директора Госкомиссии по делам религий назначил Садыр Жапаров 13 ноября, когда еще исполнял обязанности президента. Токталиев — бывший адвокат кандидата в президенты Садыра Жапарова, и.о. президента Таланта Мамытова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Он защищал интересы чиновников в суде, когда в 2012 году их обвинили в попытке насильственного захвата власти.

Акин Токталиев возглавляет «Комитет по защите чести и достоинства народа Кыргызстана». Известен в качестве правозащитника и адвоката. Токталиев также выступал в защиту политика Бектура Асанова, защищал экс-муфтия Чубака Жалилова, когда его обвиняли в многоженстве, а также лиц, осужденных за экстремизм и терроризм.

Также он представлял интересы первого президента Кыргызстана Аскара Акаева в 2006 году после «тюльпановой революции».