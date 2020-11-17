Водители общественного транспорта 17 ноября вышли на митинг к Бишкекскому пассажирскому автотранспортному предприятию (БПАТП). Они требуют увольнения директора БПАТП Нурлана Койчубакова.

Позже митингующие объявили забастовку. По их словам, если директора не снимут с должности, то они завтра не выйдут на работу. После этого около 30 водителей из них пришли в кабинет Койчубакова и пытались его выгнать.

Жалобы водителей

Бригадир предприятия Канат Кожогелдиев заявил, что сотрудникам выплачивается «мизерная» зарплата, и что давно нет завоза запчастей для машин, однако по документам запчасти оформлены как поступившие.

«Как только он занял эту должность, то работа на автобазе остановилась. Все пошло назад. Мы обращались в ГКНБ, в мэрию, в Жогорку Кенеш, но никакого результата нет», – рассказал Кожогелдиев.

Водитель автобуса №8 Нурлан Муратканов также сообщил, что во время карантина водители автобазы также помогали в борьбе с пандемией.

«Нам бензин заливал МЧС, а не автобаза. Наши водители работали в “красной зоне”. Уже умер один человек», – сказал он.

Кроме этого, по его словам, во время парламентских выборов сотрудников автобазы заставляли голосовать за партию «Биримдик».

Работники предприятия заявили, что с назначением Койчубакова работа на предприятии не улучшилась, а лишь ухудшилась, поэтому они требуют, чтобы БПАТП возглавил профессионал.

Во время митинга между начальником управления городского транспорта Сатыбалды Хакимовым и протестующим произошла потасовка.

Хакимов вышел к протестующим водителям, когда те зашли в кабинет к Койчубакову, и спросил, берут ли они на себя ответственность за то, что завтра не выйдут на работу.

Митингующие ответили, что согласны взять на себя ответственность, и заявили, что не хотят слушать Хакимова. После этого один из работников ударил начальника управления и между ними началась потасовка. Их тут же разняли, и часть бастующих ушла из кабинета.

«Кто-то хочет занять мое кресло»

Директор БАТП Нурлана Койчубаков заявил, что готов покинуть свою должность, если такое решение примет исполняющий обязанности мэра столицы Балбак Тулобаев.

По его мнению, причиной забастовки стало то, что один из сотрудников во время протестов на площади 5-6 октября заявил, что займет место директора.

«Кто-то хочет занять мое кресло. Я много раз говорил: если есть факты о коррупционной составляющей, напишите заявление в соответствующие органы, пусть они проверяют. У меня в подчинении 652 человека, я не могу отчитываться каждому из них. Если на мое место назначат кого-то другого, я сдам полномочия и уйду в тот же день. Однако нельзя этот вопрос решать силовым методом», — сказал Койчубаков.

Он также заявил, что зарплата выдается вовремя, а запчасти на машины не доставляют, потому что границы закрыты из-за пандемии.