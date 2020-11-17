Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев на брифинге 17 ноября заявил, что в Кыргызстане не зафиксировано случаев повторного заражения коронавирусом. Ранее глава Центра госсанэпиднадзора Кубан Кундашев сказал, что на 19 октября в Бишкеке семь человек повторно заразились коронавирусом.

«Было сказано про 7 случаев, но когда минздрав проверил их, эти 7 случаев не подтвердились», — сказал Бейшеналиев.

По словам Кундашева, на 19 октября всего по стране было установлено около 20 случаев повторного заражения COVID-19: часть из них была подтверждена лабораторно, часть — клинически-эпидемиологическими признаками.

Однако уже 20 октября замглавы минздрава и главный пульмонолог страны Нурболот Усенбаев сказал, что о повторном инфицировании говорить «еще рановато».

«Утверждения о повторных заражениях COVID-19 должны сопровождаться очень тщательными лабораторными исследованиями. Есть геномная диагностика, которую мы сейчас не можем широко практиковать. Но мы стараемся вести контроль за штаммами. Отправляем образцы в исследовательские институты в России и Германии, чтобы они нам проводили геномную расшифровку», — заявил Усенбаев.

Кроме того, замминистра заявил, что коронавирус может выделяться в течение 90 дней даже после лечения и при наличии антител.

«Возможно, после перенесения COVID-19 выделение вируса продолжается. И при несоблюдении правил реабилитационного периода происходит повторное воспаление», — сказал он.

Готовность ко второй волне

По прогнозам Усенбаева, Кыргызстан стоит на пороге второго пика заражаемости коронавирусом — он начнется в конце ноября и продлится до января 2021 года. Эпидситуация усложняется также сезонным ростом заболеваний гриппом и ОРВИ, приходящимся на эти месяцы.

Однако глава минздрава на брифинге 17 ноября заявил, что в пока в стране пик заражений ОРВИ и гриппом не настал.

«По оперативным данным, на 46 неделе, по сравнению с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ — зарегистрировано 1 829 случаев против 1 919 случаев. А по сравнению с аналогичной неделей 2019 года заболеваемость ниже в 2,5 раза», — сказал Бейшеналиев.

Также министр сообщил, что система здравоохранения готова к борьбе с коронавирусом: организованы дополнительные стационары, запаса лекарств должно хватить на 2-3 месяца, закуплены ИВЛ аппараты, кислородные концентраторы, СИЗ, дезсредства и антисептики.

«В стране работают 14 вирусологических лабораторий с 19 ПЦР-аппаратами, три мобильные автолаборатории и две частные лаборатории. Создан запас на 1,5 месяца ПЦР-тест систем для лабораторной диагностики коронавирусной инфекции», — сообщил Бейшеналиев.

По его словам, чтобы снизить осложнения и летальность от совместного течения гриппа и COVID-19 минздрав проводит профилактическую вакцинацию против гриппа. Планируется охватить 13% населения страны.

На 17 ноября, по данным Штаба, всего в Кыргызстане зафиксировано 67 469 случаев заражения коронавирусом. Из них 58 314 пациентов выписались с выздоровлением, а 1 207 людей скончались от осложнений COVID-19.

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