Сторонники прокурора Ошской областной прокуратуры Улука Омурзакова 17-ноября организовали пресс-конференцию и потребовали его скорейшего освобождения. Омурзаков был задержан несколько дней назад по подозрению в организации рейдерского захвата угледобывающей компании.

На пресс-конференции были около 10 жителей Кара-Кульджинского района — малой родины Омурзакова. Они требовали отпустить его под домашний арест.

Сторонники Омурзакова заявили, если их требования не будут выполнены в течение недели, то «поднимется молодежь» и «что-нибудь произойдет».

«Что творит эта власть? Они хотят, чтобы снова что-то произошло? Мы просим, чтобы его выпустили в течение одной недели. […] Если его не выпустят в течение недели, то мы захватим Кара-Кульджинский акимиат, а потом вернемся сюда. Народ Кара-Кульджи сейчас недоволен — разве Улук виноват только потому что он родился в Кара-Кульдже?» — сказал один из сторонников Алымкул Аскаров.

Также собравшиеся предположили, что за задержанием Омурзакова есть «политические интересы».

«Скорее всего во время митингов 5-6 октября его слова задели какого-то чиновника. По-моему за этим последовали политические гонения», — сказал один из собравшихся.

Задержание Омурзакова

Улук Омурзаков — родной брат замглавы МВД Суюна Омурзакова — его задержали сотрудники ГКНБ 12 ноября по подозрению в организации рейдерского захвата компании «Жол-Чырак и Ко». Вместе с прокурором силовики задержали четырех человек из спортклуба «Мухаммед-Умар», которые считаются приближенными к Омурзакову и причастны к захвату.

Ранее, 21 октября, учредители компании Алмас Жоробеков и Муратбек Исраилов заявили, что их компанию захватили человек по имени Кутман Шермат уулу.

Также они заявили, что к рейдерскому захвату имеет отношение и Улук Омурзаков, чьи люди из охранного агентства «Мухаммед-Умар» препятствуют «законным владельцам месторождения войти на их предприятие».

В Ошском горсуде и в милиции сообщили, что Шермат уулу находится в розыске — ему были предъявлены обвинения по статьям «Мошенничество» и «Лжепредпринимательство». Решением суда он должен был быть помещен в следственный изолятор.

В свою очередь Улук Омурзаков и адвокат Шермат уулу эти обвинения опровергли. По словам адвоката Шермат уулу, его подзащитный подвергается гонениям. Адвокат добавил, что Шермат уулу работал с угледобывающей компанией на основе договора.