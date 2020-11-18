Алмазбек Атамбаев в зале суда. Фото: «Апрель».

В Первомайском районном суде 18 ноября проходит заседание по делу о коррупции при приобретении земельных участков в Кой-Таше. Обвиняемым по делу проходит бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По версии следствия, в 2011 году Атамбаев, будучи премьер-министром, незаконно трансформировал 35 гектаров земли в Чуйской области и построил там коттеджный городок. Эти земли перешли из статуса сельскохозяйственных в категорию «земли населенных пунктов».

Издание 24.kg сообщило, что заседание проходит открыто и сам Атамбаев заявил, что хочет, чтобы все заседания проходили гласно в присутствии СМИ.

На суде политик негативно высказался в адрес своего преемника Сооронбая Жээнбекова и экс-зампреда таможни Райыма Матраимова.

«Надо Соке-сволочь, Райыма судить, и надо отдельно все делать. Если бы у меня были деньги, я что — дурак, чтобы на счетах Шадиева хранить? Пусть народ Кыргызстана смотрит и все понимает», — заявил Атамбаев.

Атамбаев и Шадиев обвиняются в коррупции, незаконном обогащении и легализации преступных доходов, которые причинили ущерб государству на 13 млрд 694 млн 673 тысячи 937 сомов.

Но Шадиев давно покинул Кыргызстан — еще весной 2018 года. По информации ГКНБ, политик вброд перешел реку в Баткенской области в Таджикистан, откуда улетел в США.

Госкомитет нацбезопасности объявил Аскарбека Шадиева в розыск, также на Шадиева возбудили уголовное дело за незаконное пересечение границы.

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева обвиняют в незаконном получении участка в селе «Кой-Таш», где он построил свой дом, будучи президентом.

О незаконном получении земли для строительства резиденции еще в 2016 году сообщил Омурбек Текебаев. Текебаев утверждал, что Албек Ибраимов через жену передал в дар Атамбаеву землю, чтобы получить пост мэра Бишкека. До мая 2015 года земля принадлежала жене нынешнего мэра Бишкека, она приобрела участок у ОАО «Дастан». Албек Ибраимов являлся председателем правления ОАО «Дастан» до середины 2012 года.

По документам с 2008 по 2012 год землю арендовал завод «Дастан», но затем она перешла человеку по имени Анарбек Укуев и находилась в его собственности в течение трех лет. Затем, в марте 2015 года, землю у Укуева взяла во временное пользование Айнура Ибраимова — по словам Текебаева, жена нынешнего мэра Бишкека и бывшего председателя правления «Дастана» Албека Ибраимова. В мае 2015 года она за 1 миллион сомов переоформила землю в селе Кой-Таш на Атамбаева.

Так выглядела резиденция в 2016 году.

Атамбаев проходит обвиняемым ещё по пяти уголовным делам: незаконное освобождение кримавторитета Азиза Батукаева, события в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года, легализация (отмывание) преступных доходов при продаже компании «Форум», выдача лицензии на разработку месторождения, а также организация массовых беспорядков в октябре 2020 года.

По делу о незаконном освобождении Батукаева суд уже признал Атамбаева виновным и осудил на 11 лет лишения свободы.