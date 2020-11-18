Мы до последнего надеялись, что всё не так плохо, но, к сожалению, всё идёт по самому худшему сценарию: группа людей, которая пытается узурпировать власть в Кыргызстане, предлагает совершенно недопустимый вариант новой Конституции. Он противоречит всем тем ценностям, за которые народ Кыргызстана борется уже не первое десятилетие.

Когда 5 октября протестующие вышли на митинг в центре Бишкека против несправедливых парламентских выборов, они не требовали менять Конституцию. Люди просили, в первую очередь, перевыборы в парламент по действующей Конституции, со снижением порога и избирательного залога.

Действующая Конституция местами не идеальна, но в ней было несколько моментов, которыми я особенно гордился — ограничение правления президента одним сроком, обеспечение свободы слова и ограничение на количество мест, которое может занимать одна партия в парламенте.

Тот проект, который зачем-то предлагают нам временные лидеры Кыргызстана, уничтожит все эти три пункта.

Очень опасно в нашей стране позволять президенту переизбираться и инициировать законопроекты, это всегда приводило к авторитаризму, приведёт и на этот раз.

Авторы проекта предлагают статью 23, в которой хотят запретить «наносить вред нравственности» — под этим предлогом заткнут рты всем нам, и журналистам, и пользователям соцсетей, даже самым нравственным и консервативным из нас.

Очень опасна идея с непрозрачным органом под названием «Народный Курултай». Что это? Дубликат парламента? Или хунта, которая будет контролировать каждое наше движение? Зачем он нужен?

Отдельное беспокойство вызывает то, что временная власть с первых же дней начала бороться с оппонентами при помощи насилия — я не могу забыть, как сторонники Садыра Жапарова 9 октября напали на марш против криминала. Я уже не говорю про лавину угроз, которые они оставляют людям в комментариях за любую попытку критиковать идеи этого человека.

Проект Конституции продвигают, в основном, при помощи тех депутатов, которые на выборах в октябре выдвигались от трёх самых коррумпированных партий: «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». Эти бесхребетные люди несут особую ответственность за тот кризис, который сложился в Кыргызстане.

Теперь у меня ощущение, что они хотят украсть нашу свободу.

Всё, что происходит сейчас — это попытка старых коррумпированных политиков и организованной преступности спасти себя.

Очнитесь!

Мы знаем, что «Клооп» в этом году читает много людей. Если хотя бы одна десятая часть наших читателей выйдет в ближайшее воскресенье на марш за сохранение Конституции, то мы можем заставить отступить ту группировку, которая пытается узурпировать власть в нашей стране.

Мы в нашем издании всегда были беспристрастны — нам, по большому счёту, всё равно, кого выберут президентом или какие партии пройдут в парламент. Но нам не всё равно, как это будет происходить.

И предлагаемый проект Конституции — это как раз посягательство на нашу свободу, на механизм сдержек и противовесов и на проведение честных выборов.

Если вы хотите спасти Кыргызстан, приходите в воскресенье, 22 ноября, в 12:00, к площади у Центрального вокзала Бишкека. Марш за сохранение Конституции пройдёт по уже традиционному маршруту сквозь бульвар Эркиндик до площади Ала-Тоо.

Не бойтесь стоять за себя.