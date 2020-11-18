На сайте парламента опубликовали проект новой Конституции — он вынесен на общественное обсуждение. Проект имеет в себе размытые определения — вроде слова «нравственность» — и наделяет главу государства еще большими возможностями. Кыргызстанцы в соцсетях уже прозвали проект «ханституцией».

Так, например, предложено ввести «народный курултай», который будет созывать президент. Решения курултая «рекомендательные» — но он сможет предлагать увольнять членов правительства.

В руках президента будет не только курултай, он сможет вести заседания кабмина и назначать министров и руководителей многочисленных госкомитетов.

Глава государства получит возможность править два срока подряд. А еще он сможет инициировать законопроекты.

Новый проект Конституции, также как и поправки времен Аскара Акаева, увеличивают полномочия президента.

При Аскаре Акаеве Конституцию правили пять раз — президент страны получил право назначать министров и глав местных администраций. Полномочия президента были усилены, и парламент практически не мог влиять на его решения. Президент мог избираться более двух раз подряд — так Аскар Акаев сохранил за собой право еще одного президентского срока.

Президент определял структуру правительства, назначал премьер-министра и мог назначить или упразднить Службу нацбезопасности (СНБ — нынешнее ГКНБ). Также от президента зависели назначения генпрокурора, судей и главы Нацбанка. После последних поправок (2003 год) Аскара Акаева стали обвинять в узурпации власти.



Проект новой Конституции

Инициировали поправки в Конституцию 80 депутатов — 23 члена «Республики — Ата-Журт», 18 депутатов СДПК, 14 нардепов из «Кыргызстана», 12 из «Онугуу Прогресс», семь из «Бир Бол» и шесть — из «Ата Мекена». Многие из них участвовали в аннулированных выборах в парламент от партий «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик» и «Кыргызстан».

Референдум по принятию поправок в Конституцию хотят провести до выборов нового парламента. Жапаров говорил ранее, что сначала проведут выборы президента, после — референдум по поправкам, а после выборы парламента. Но первая статья проекта Конституции гласит:

«Назначить референдум (всенародное голосование) на всей территории Кыргызской Республики на воскресенье, 10 января 2021 года», — соответственно, власти решили провести выборы президента и референдум по Конституции одновременно.

Садыр Жапаров поддерживает поправки в Конституцию. С тех пор, как он это заявил, началась кампания по продвижению проекта новой Конституции — притом что на тот момент проект не был опубликован. Его лоббировали политики, политологи и другие лица. А вот юристы раскритиковали.

Уже после того, как Жапаров впервые описал, какие изменения хочет видеть в Конституции, юристы заявили, что это не поправки, а подмена Конституции. Кроме того, шестой созыв парламента не обладает полномочиями инициировать такие серьезные законопроекты.