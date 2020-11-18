Депутат парламента Дастан Бекешев на своей странице в фейсбуке прокомментировал проект новой Конституции, который 17 ноября 80 парламентариев вынесли на общественное обсуждение. Бекешев считает, что приняв новую Конституцию, страна может вернуться к авторитаризму.

«Страна на пороге возврата к бакиевским временам. Нас ожидают трудные времена и благодаря 80 депутатам мы шагаем назад. Перечеркивается смерть более 80 граждан, погибших 7 апреля 2010 года и вышедших против авторитарной власти. Мы снова возвращаемся к авторитаризму», — пишет Бекешев.

Депутат считает, что проект новой Конституции писали юристы из окружения беглого президента Курманбека Бакиева. По его словам, сейчас в аппарате президента работает Бектур Зулпиев, который работал в этом же отделе юристом во время правления Бакиева. Ранее о том же рассказывала и экс-президент Роза Отунбаева.

«Но сдаваться не надо. Иначе мы как страна откатимся к средневековью», — считает Бекешев.

Бекешев предлагает юристам, научным деятелям и активистам объединиться, чтобы выступить против изменений в главный закон страны.

«Я предлагаю уже сейчас формировать группу «против», которая будет агитировать против нового проекта Конституции. Я приглашаю всех активных граждан уже сейчас объединяться и я буду делать всё, чтоб объединить конструктивные силы», — говорит депутат.

Бекешев называет проект новой Конституции «местью Бакиевых за 7 апреля 2010 года».

«Я раньше называл парламент пластилином. Извините меня пожалуйста, я сильно ошибался. Пластилин крепче.

Акаева, Бакиева было мало. У нас будет новый хан и ещё покруче. Все сторонники Садыра Жапарова потом не смогут даже пикнуть против хана. Будете сидеть в тюрьме или отмечаться ГКНБшникам, а возможно даже ОПГшникам», — считает он.

«Ханституция»

После того, как проект был опубликован на сайте Жогорку Кенеша, в социальных сетях его прозвали «Ханституцией».

Прочитала новый проект Конституции, который на общественное обсуждение вынес абсолютно нелегитимный 6-созыв ЖК, у... Опубликовано Saniya Toktogazieva Вторник, 17 ноября 2020 г.

«Не для этого были волнения в начале октября, чтобы в итоге самый позорный, беспринципный и бесхребетный Парламент в истории Кыргызстана подсунул и навязал нам абсолютно новую Конституцию, которая верным образом приведет нас к авторитаризму», — считает юристка Сания Токтогазиева.

Референдум по проекту новой Конституции предлагается провести в день досрочных президентских выборов 10 января 2021 года.

Как говорится в справке-обосновании, необходимость конституционной реформы обусловлена тем, что в действующем законе существуют противоречия и пробелы, а также неэффективность установленной системы власти и отсутствие механизмов ее ответственности.

Одним из обсуждаемых изменений в новой Конституции стало предложение инициаторов цензурировать СМИ.

Так, статья 23 проекта новой Конституции гласит:

В Кыргызской Республике запрещаются печатные издания, в том числе издания на электронных носителях, зрелища и общественные мероприятия, противоречащие общепризнанным нравственным ценностям, традициям народов Кыргызстана, а также международным стандартам. Распространение в средствах массовой информации сведений, содержание которых может нанести вред нравственности и культуре народа Кыргызстана, ограничивается или запрещается в соответствии с законом.

При этом, что именно подразумевается под «общепризнанными нравственными ценностями и традициями» и кто их будет определять, инициаторы законопроекта не уточнили.