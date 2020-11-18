Министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев на своей странице в Фейсбук высказался против проекта новой Конституции.

Токтогазиев считает, что новая Конституция приведет к разделению общества и нарушит «баланс между ветвями власти».

«Нам не нужна диктатура человека, нам нужна диктатура Закона. Именно Закон должен определять правила игры. Мы все должны научиться уважать этот общественный договор. И если изменения в этот договор не нравятся одной части общества, то нельзя силой их навязывать», — считает Токтогазиев.

Он также призвал авторов законопроекта «не спешить с референдумом», а пригласить для обсуждения общественность и разбирать отдельно каждый пункт.

«Конституция должна быть принята только через консенсус. Иначе вы будете ответственны за очередную волну политической нестабильности», — добавил министр.

Токтогазиев не первый, кто высказался против новой Конституции, предложенную депутатами шестого созыва 17 ноября.

После публикации законопроекта, на него обрушился шквал критики со стороны юристов, депутатов и общественности.

В частности, юристы сразу начали высказываться, что принятие новой Конституции приведет Кыргызстан к авторитаризму, так как все ветви власти страны станут подконтрольны президенту.

Кроме этого, юристы не раз высказывались о том, что шестой созыв Жогорку Кенеша не может инициировать такие важные законы, так как он уже нелегетимен.

Общественность также отмечает, что в законопроекте предусматривается цензура СМИ. А в социальных сетях новый проект основного закона уже успели назвать «Ханституцией».

Свое недовольство общественность выразит на мирном марше против принятия законопроекта. Марш состоится 22 ноября в Бишкеке у Железнодорожного вокзала, затем колонна пройдет к главной площади «Ала-Тоо».



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