Активисты движения «Баштан Башта» (Начни с начала) призвали кыргызстанцев выйти на мирный марш против нововведений в Конституцию, которые 17 ноября вынесли на обсуждение. Марш начнется в 12 часов 22 ноября у здания Железнодорожного вокзала на пересечении бульвара Эркиндик и ул.Линейной и выйдет на площадь Ала Тоо.

«Мы наблюдали за стремительным развитием событий с начала октября и наше молчание и бездействие вылилось в проект новой конституции, которая предлагает смену формы правления, ограничивает свободу слова, пропагандирует ксенофобию», — пишут активисты.

Они отметили, что депутаты шестого созыва, чьи «полномочия закончились еще в октябре» предлагают провести референдум по поправкам одновременно с досрочными президентскими выборами — 10 января 2021 года.

«Мы выражаем крайнюю обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией. Мы не позволим принятия такой Конституции. Мы против узурпации власти, против беззакония и правового беспредела! Призываем все светлые силы объединиться против проведения Референдума!» — пишет движение «Баштан Башта».

Со-основатель «Клоопа» Бектур Искендер призывает читателей присоединиться к этому маршу.

«Мы в нашем издании всегда были беспристрастны — нам, по большому счёту, всё равно, кого выберут президентом или какие партии пройдут в парламент. Но нам не всё равно, как это будет происходить. И предлагаемый проект Конституции — это как раз посягательство на нашу свободу, на механизм сдержек и противовесов и на проведение честных выборов», — считает Искендер.

Марш против ОПГ

Активисты этого движения во главе с Уланом Усойуном ранее организовали мирный марш «Против ОПГ», который прошел 9 октября. К нему присоединились также сторонники выдвижения Омурбека Бабанова на пост премьер-министра, а также бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Тогда часть граждан сначала также собралась у здания ЖД вокзала и прошла до площади Ала Тоо. Там на участников мирного марша, среди которых были и политики — Эльвира Сурабалдиева, Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, Тилек Токтогазиев, Темирбек Асанбеков, Сапар Исаков, Омурбек Бабанов, Жанар Акаев — напали сторонники Садыра Жапарова.

Они бросали в людей камни, комки земли, телохранитель одного из политиков был избит до полусмерти, а в машину Атамбаева неизвестный мужчина стрелял четыре раза.

Позже Садыр Жапаров заявил, что это были не его сторонники, а охранники самого бывшего президента, которые пытались таким образом его очернить.

Проект новой Конституции

Поправки в Конституцию инициировали 80 депутатов. Многие из них участвовали в аннулированных выборах в парламент от партий «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик» и «Кыргызстан».

Однако уже несколько нардепов заявили, что не имеют отношения к его написанию. Например, Эмиль Токтошев сказал в видео-обращении, что узнал о своей «инициативе» из соцсетей.

Депутат Дастан Бекешев и вовсе назвал законопроект «местью клана Бакиевых за 7 апреля 2010 года», так как его написал юрист беглого президента Бектур Зулпиев.

Референдум по принятию поправок в Конституцию хотят провести 10 января 2021 года — одновременно с досрочными выборами президента. Хотя Садыр Жапаров ранее говорил, что сначала проведут выборы президента, после — референдум по поправкам, а после выборы парламента.

С тех пор, как Жапаров заявил о реформе основного закона, началась кампания по продвижению проекта новой Конституции — притом что на тот момент проект не был опубликован. Его лоббировали политики, политологи и другие лица. А вот юристы раскритиковали.

Уже после того, как Жапаров впервые описал, какие изменения хочет видеть в Конституции, юристы заявили, что это не поправки, а подмена Конституции. Кроме того, шестой созыв парламента не обладает полномочиями инициировать такие серьезные законопроекты.