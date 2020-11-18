Новый текст главного закона страны 17 ноября был вынесен на обсуждение общественности. По данным сразу нескольких политиков, его написал Бектур Зулпиев — глава юридической службы аппарата Курманбека Бакиева во время его президентства. Бывший тогда и.о. главы страны Садыр Жапаров 20 октября 2020 года назначил его замглавы аппарата президента.

При этом, пресс-секретарь аппарата президента Нургазы Анаркулов рассказал информагентству 24.kg, что проект главного закона страны пишут и инициируют референдум сами депутаты парламента.

«Они привлекли экспертов и юристов и подготовили свой вариант Основного закона. […] Что касается конституционного совещания, то будет создана некая экспертная группа, которая будет собирать и мониторить общественное мнение», — сказал тогда Анаркулов.

Имена специалистов, редактировавших Конституцию, он попросил уточнять у народных избранников. Однако уже сейчас указанный инициатором законопроекта депутат Эмиль Токтошев опровергает свою причастность к его написанию.

Кто такой Бектур Зулпиев?

По официальным данным, 55-летний выпускник юридического факультета МГУ имени Ломоносова после недолгой преподавательской деятельности в 1997 году возглавил отдел правового обеспечения ЦИК.

В 2001 году его назначили советником председателя Центризбиркома Сулаймана Иманбаева. И уже в 2005 после Тюльпановой революции Зулпиев возглавил отдел правовой политики администрации президента Курманбека Бакиева. Через четыре года его назначили руководителем юридической службы аппарата Бакиева.

Бектур Зулпиев входил в экспертную группу по внесению поправок в Конституцию в 1998 и 2003 годах.

«Юрист Бакиевых»

Зулпиева называют просто «юристом Бакиевых» не только некоторые СМИ, но и политики. Экс-президентка Роза Отунбаева во время недавнего интервью в контексте возвращения старых лиц на руководящие посты указала на то, что новый главный закон пишет Зулпиев.

«Например, сейчас юрист Бакиева пишет Конституцию. В то время, когда я еще была в парламенте, этот юрист Бакиева принес нам законопроект, который так защищали Сыдыкова и Абдиев. В нем говорилось, что если Бакиев заболеет, то власть можно передать Максиму [Бакиеву]. И теперь эти люди, как чистенькие через десять лет, когда политика и общество так продвинулись вперед… Я удивляюсь, по какому уму он сейчас ее пишет», — сказала Отунбаева.

О том, что новый текст Конституции вышел из-под пера юриста Бакиевых, заявила и правозащитница Динара Ошурахунова.

При этом бывшая судья Конституционной палаты и лидерка партии «Реформа» Клара Сооронкулова сомневается в авторстве Зулпиева.

«Бектур Зулпиев был самым лучшим преподавателем юрфака. Такой предмет, как Конституционное право зарубежных стран, он щелкал, как семечки и вливал в мозги. Я не верю в том, что проект главного закона написал Зулпиев. Кажется, будто какие-то безграмотные люди написали и спихнули на Бектура», — считает Сооронкулова.

Проект новой Конституции

Инициировали поправки в Конституцию 80 депутатов — 23 члена «Республики — Ата-Журт», 18 депутатов СДПК, 14 нардепов из «Кыргызстана», 12 из «Онугуу Прогресс», семь из «Бир Бол» и шесть — из «Ата Мекена». Многие из них участвовали в аннулированных выборах в парламент от партий «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик» и «Кыргызстан».

Референдум по принятию поправок в Конституцию хотят провести до выборов нового парламента. Жапаров говорил ранее, что сначала проведут выборы президента, после — референдум по поправкам, а после выборы парламента. Но первая статья проекта Конституции гласит:

«Назначить референдум (всенародное голосование) на всей территории Кыргызской Республики на воскресенье, 10 января 2021 года», — соответственно, власти решили провести выборы президента и референдум по Конституции одновременно.

Садыр Жапаров поддерживает поправки в Конституцию. С тех пор, как он это заявил, началась кампания по продвижению проекта новой Конституции — притом что на тот момент проект не был опубликован. Его лоббировали политики, политологи и другие лица. А вот юристы раскритиковали.

Уже после того, как Жапаров впервые описал, какие изменения хочет видеть в Конституции, юристы заявили, что это не поправки, а подмена Конституции. Кроме того, шестой созыв парламента не обладает полномочиями инициировать такие серьезные законопроекты.