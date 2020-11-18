На сайте парламента 17 ноября опубликовали проект новой Конституции — вынесли на общественное обсуждение. Инициаторами проекта выступили 80 депутатов Жогорку Кенеша.

Депутаты предложили провести референдум по внесению изменений в Конституцию 10 января 2021 года. Об этом написано в первой статье опубликованного документа.

«Назначить референдум (всенародное голосование) на всей территории Кыргызской Республики на воскресенье, 10 января 2021 года».

На этот день уже были запланированы досрочные президентские выборы. Соответственно, власти решили провести выборы президента и референдум по Конституции одновременно.

Ранее Садыр Жапаров в качестве исполняющего обязанности президента, говорил, что сначала пройдут президентские выборы, затем референдум, после — парламентские выборы. С тех пор, как он заявил о новой Конституции, началась кампания по продвижению этого проекта — притом что на тот момент проект не был опубликован. Его лоббировали политики, политологи и другие лица. А вот юристы раскритиковали.

Уже после того, как Жапаров впервые описал, какие изменения хочет видеть в Конституции, юристы заявили, что это не поправки, а подмена Конституции. Кроме того, шестой созыв парламента не обладает полномочиями инициировать такие серьезные законопроекты.