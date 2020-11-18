Кандидат в президенты, экс-депутат и режиссер Садык Шер-Нияз также высказал свое недовольство новым проектом Конституции, который вынесли на обсуждение 17 ноября. Он удивляется, куда может завести фантазия человека, «пытающегося установить диктатуру и тоталитаризм власти».

«В случае принятия этого варианта Конституции, страна смело возьмет курс тоталитаризма. Новый проект Конституции – это два срока президента, придуманный якобы “народный курултай”, который будет доминировать над Жогорку Кенешем, специально созданные механизмы дублирования власти, а также попытки подмять законодательную ветвь. Все это – путь к самодержавию», — считает политик.

По его мнению, если кыргызстанцы на референдуме примут эту редакцию основного закона, то страну возглавит «самодержавец», и это будет «огромным шагом назад» Кыргызстана в вопросах развития демократии.

«Я поражен, как депутаты могли поставить подпись под этим проектом. Думаю, что они и не знали, под каким проектом они подписались. Президент подминает под себя законодательную и судебную ветви власти. У меня нет слов!» — возмущается экс-депутат от партии «Ата Мекен».

Также во время своей трансляции, где он и сделал свое заявление, Шер-Нияз сказал, что теперь поверил словам некоторых депутатов о том, что их просили подписать проект без ознакомления с его текстом. По его словам, в новой Конституции прописаны структуры, деятельность которых противоречит друг другу.

«Например, народный Курултай. Если парламент избирает народ, зачем над ним должен надзирать еще один орган? Почему парламент должен отчитываться перед каким-то органом? По какой системе и принципу будет собираться народный Курултай? А что будет, если ему не понравится отчет парламента? Какие будут приняты решения?» — вопрошает экс-депутат.

По его мнению, эти нормы «превзошли Конституцию Туркменистана», а также «перечеркивают смерть 90 ребят», которые погибли за будущее страны на площади Ала Тоо.

При этом, политик думает, что против этих поправок могут выйти не только представители гражданского общества, но и сами депутаты, которые подписали законопроект.

«Эти депутаты сами доказали свое прозвище «чимкирик» (сопли). А что еще сказать? При подписании депутаты видели же, что в Конституцию включили все системы тоталитаризма и диктатуры, самые лучшие образцы», — считает Шер-Нияз.

Экс-нардеп считает, что против изменений Конституции пойдут прогрессивные люди, «теперь народ проснется». Еще до обнародования законопроекта 17 ноября Шер-Нияз заявил, что кыргызстанцы поддерживают президентскую форму правления только из-за эйфории от октябрьских событий и харизмы Жапарова.

Однако он спрогнозировал, что этот «туман спадет» в течение полугода, и народ может вновь восстать против нынешней власти. Поэтому он призвал Жапарова поддержать исторический парламентаризм, при котором у кыргызов не было единого хана, а все вопросы решались за столом переговоров.

Проект новой Конституции

Поправки в Конституцию инициировали 80 депутатов. Многие из них участвовали в аннулированных выборах в парламент от партий «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик» и «Кыргызстан».

Однако уже несколько нардепов заявили, что не имеют отношения к его написанию. Например, Эмиль Токтошев сказал в видео-обращении, что узнал о своей «инициативе» из соцсетей.

Депутат Дастан Бекешев и вовсе назвал законопроект «местью клана Бакиевых за 7 апреля 2010 года», так как его написал юрист беглого президента Бектур Зулпиев.

Референдум по принятию поправок в Конституцию хотят провести 10 января 2021 года — одновременно с досрочными выборами президента. Хотя Садыр Жапаров ранее говорил, что сначала проведут выборы президента, после — референдум по поправкам, а после выборы парламента.

С тех пор, как Жапаров заявил о реформе основного закона, началась кампания по продвижению проекта новой Конституции — притом что на тот момент проект не был опубликован. Его лоббировали политики, политологи и другие лица. А вот юристы раскритиковали.

Уже после того, как Жапаров впервые описал, какие изменения хочет видеть в Конституции, юристы заявили, что это не поправки, а подмена Конституции. Кроме того, шестой созыв парламента не обладает полномочиями инициировать такие серьезные законопроекты.