Кандидат в президенты и лидер партии «Реформа» Клара Сооронкулова высказала свое мнение о нашумевшем проекте новой Конституции.

В интервью изданию Vesti.kg, она заявила, что не видит смысла «анализировать этот абсурд». Вместе с этим она также напомнила о том, что шестой созыв Жогорку Кенеша не может инициировать этот проект, так как не считается легитимным.

Сооронкулова не исключает, что новую Конституцию могут принять, однако вопрос легитимности Жогорку Кенеша шестого созыва появится снова.

«То, что сейчас происходит в Жогорку Кенеше, очень сильно подрывает имидж государства на международной арене. Мы наблюдали непризнание со стороны мирового сообщества, и эти процессы могут иметь место и дальше», — считает она.

Кандидат в президента также отмечает, что в законопроекте был переделан один из важных разделов — о правах и свободах человека.

«Очень многие гарантии прав и свобод человека, которые были заложены в 2010 году, ликвидировали. Для каждого гражданина здесь кроется очень большая опасность», — добавила Сооронкулова.

При этом, как отмечается Сооронкулова, в новой Конституции нет системы сдержек и противовесов в отношении президента страны. В том числе, и в том, что президент становится главой исполнительной власти, а также имеет полное влияние на судебную власть и назначает председателей судов.

Кандидат в президенты напомнила, что основным назначением Конституции является система сдержек и противовесов.

«Судебная власть полностью переходит под политическое влияние президента и его администрации. Вернули администрацию президента, которая будет определять деятельность правительства. Но фактически правительства нет», — пояснила Сооронкулова.

Она также опасается, что принятие этой конституции приведет к революции.

«С этой Конституцией мы ни к чему не придем, только к очередной революции. В нынешних условиях этого бы не хотелось. Меня беспокоит наше ближайшее будущее», — сказала она.

Новая Конституция

Поправки в Конституцию инициировали 80 депутатов 17 ноября. Однако в первый же день общественного обсуждения, несколько депутатов заявили, что не имеют отношения к написанию законопроекта. Так например, парламентарий Эмиль Токтошев сказал, что узнал о своей «инициативе» из соцсетей.

Другой депутат Дастан Бекешев и вовсе назвал законопроект «местью клана Бакиевых за 7 апреля 2010 года», так как его написал юрист беглого президента — Бектур Зулпиев.

Референдум по принятию поправок в Конституцию хотят провести 10 января 2021 года — одновременно с досрочными выборами президента. Хотя Садыр Жапаров ранее говорил, что сначала проведут выборы президента, после — референдум по поправкам, а после выборы парламента.

С тех пор, как Жапаров заявил о реформе основного закона, началась кампания по продвижению проекта новой Конституции — притом что на тот момент проект не был опубликован.

Уже после того, как Жапаров впервые описал, какие изменения хочет видеть в Конституции, юристы заявили, что это не поправки, а подмена Конституции. Кроме того, шестой созыв парламента не обладает полномочиями инициировать такие серьезные законопроекты.