80 депутатов парламента 17 ноября вынесли на общественное обсуждение проект новой Конституции. В эту же ночь на поправки, которые инициировали парламентарии, обрушилась критика со стороны юристов, некоторых депутатов и пользователей социальных сетей.

Депутат парламента Дастан Бекешев считает, что приняв новую Конституцию, страна может вернуться к авторитаризму и «бакиевским временам».

«Акаева, Бакиева было мало. У нас будет новый хан и ещё покруче. Все сторонники Садыра Жапарова потом не смогут даже пикнуть против хана. Будете сидеть в тюрьме или отмечаться ГКНБшникам, а возможно даже ОПГшникам», — считает он.

В социальных сетях новый проект прозвали «Ханституцией».

Референдум по проекту новой Конституции предлагается провести в день досрочных президентских выборов 10 января 2021 года.

Как говорится в справке-обосновании, необходимость конституционной реформы обусловлена тем, что в действующей версии главного закона страны существуют противоречия и пробелы, а также неэффективность установленной системы власти и отсутствие механизмов ее ответственности.

Главные изменения

Народный Курултай

Предлагается ввести новый орган – Народный Курултай, который будет являться «высшим совещательным, консультативным и координирующим органом». Право созыва Курултая принадлежит президенту.

Народный Курултай будет заслушивать отчеты спикеров народного курултая, парламента и президента, а также вносить предложения по основным вопросам политики государства и кадровой политике.

Решения Курултая направляются в соответствующие органы в качестве рекомендаций. B его работе могут участвовать президент и депутаты Жогорку Кенеша.

Согласно проекту конституционной реформы, Народный Курултай «формируется из представителей территориальных, профессиональных, общественно-политических, этнокультурных, конфессиональных и научных сообществ».

При этом непонятен механизм отбора членов Курултая и его настоящее влияние и полномочия.

Президент

Значительно расширилась роль президента и усилились его полномочия. В проекте прописано, что он возглавит исполнительную власть страны и будет определять основные направления внутренней и внешней политики государства, а также «обеспечивать единство и преемственность государственной власти».

Президент избирается на 5 лет и может быть у власти два срока подряд. При этом, согласно кыргызоязычной версии изменений, «одно и то же лицо не может быть избрано президентом на два срока». По закону, в Кыргызстане документы на кыргызском языке считаются оригиналом.

Глава государства сможет определять всю структуру и состав правительства – назначать премьер-министра и его заместителей, министров и председателей госкомитетов с согласия Жогорку Кенеша, а также принимает их прошения об отставке. Он также может освободить их от должностей по собственной инициативе или по предложению Народного Курултая.

Деятельность правительства обеспечивается администрацией президента.

Президент также сможет назначать и освобождать от должности руководителей иных органов исполнительной власти и глав местных госадминистраций. Он также сможет внести в парламент своего кандидата на должность председателя Национального банка.

По действующей Конституции, президент только возглавлял Совет безопасности, но сам орган образовывался согласно соответствующему закону. Теперь президент сможет сам образовать Совбез, а также Службу государственной охраны и Национальную гвардию.

Президент наделяется правом не только подписывать и обнародовать, но и вносить законопроекты. Теперь он вместе с правительством решает, является ли законопроект неотложным, чтобы рассмотреть его во внеочередном порядке.

Он принимает решение о назначении референдума по инициативе не менее 300 тысяч избирателей или большинства от общего числа депутатов парламента.

Если президент досрочно складывает полномочия, его обязанности до новых выборов будет исполнять премьер-министр. Если премьер не может их исполнять, должность и.о. президента переходит спикеру парламента.

По нынешней Конституции президент имел гораздо меньше полномочий. Он не имел отношения к исполнительной власти, и больше выступал как гарант Конституции и представитель Кыргызстана на международной арене. Кроме того, ему подчинялся силовой блок государства, но эти полномочия сохраняются и в нынешней редакции основного закона страны.

Парламент

Полномочия парламента значительно сократились – теперь многие решения они должны координировать с президентом и Народным Курултаем.

Количество депутатов в парламенте предлагают сократить до 90 человек, и избирать их на 5 лет. При этом убран пункт о том, что депутат может быть назначен на должность премьер-министра или первого вице-премьер-министра с сохранением депутатского мандата и права голосования на пленарных заседаниях парламента.

Также нет пункта о том, что депутат не связан императивным мандатом (ограничение депутата какими-либо условиями, при нарушении которых он будет отозван) и не может быть отозван.

Согласно нынешней Конституции, парламент может принимать закон о назначении референдума. В новом предложенном варианте этот пункт заменен на «парламент инициирует проведение референдума в порядке, предусмотренном настоящей Конституцией».

То есть, теперь парламент может инициировать изменения в Конституцию, но решение о принятии поправок остается за президентом.

Убран пункт о том, что при самороспуске парламента новые выборы должны быть проведены не позднее 45 дней со дня их назначения.

Помимо парламента, правительства и 10 тысяч избирателей право инициировать законопроекты получает президент, Конституционный и Верховный суды по вопросам их ведения.

Конституционный суд

Конституционную палату хотят вывести из состава Верховного суда, образовав Конституционный суд. Этот суд сможет рассматривать жалобы на нарушения прав и свобод граждан. Конституционный суд также выносит заключение о том, что выдвижение обвинения президенту прошло по установленному порядку, вследствие чего президент может быть отрешен от должности.

Конституционный суд уже существовал в Кыргызстане, но был упразднен после конституционной реформы в 2010 году. Тогда Конституционная палата стала выполнять его функции в усеченном формате.

Цензура

Кроме того, в предлагаемых поправках уже рассмотрели угрозу правам человека и попытку давления и цензурирования СМИ.

Так, статья 23 проекта новой Конституции гласит:

В Кыргызской Республике запрещаются печатные издания, в том числе издания на электронных носителях, зрелища и общественные мероприятия, противоречащие общепризнанным нравственным ценностям, традициям народов Кыргызстана, а также международным стандартам.

Распространение в средствах массовой информации сведений, содержание которых может нанести вред нравственности и культуре народа Кыргызстана, ограничивается или запрещается в соответствии с законом.

При этом, что именно подразумевается под «общепризнанными нравственными ценностями и традициями» и кто их будет определять, инициаторы законопроекта не уточнили.

Согласно нынешней Конституции, никто не может быть подвергнут уголовному наказанию за распространение информации, порочащей или унижающей честь и достоинство личности.

Кроме того, нынешняя Конституция гарантирует каждому право на получение информации о деятельности госорганов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, а также организаций, финансируемых из республиканского и местных бюджетов.

Кроме того каждый имеет право на доступ к информации, находящейся в ведении государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц. Теперь в этих пунктах слово, обозначающее граждан («каждый»), заменили на «представителей СМИ».

Несмотря на то, что далее прописаны пункты о том, что СМИ могут свободно печататься, выражать и отражать различные взгляды, и цензура в стране недопустима, далее оговорено, что ограничения в доступе и распространении информации устанавливаются только законом.

Также убран пункт о том, что каждый гражданин может свободно искать, получать, хранить, использовать информацию и распространять ее устно, письменно или иным способом. Согласно проекту новой Конституции, это могут делать СМИ.

Традиционалистская риторика

Заметно изменилась преамбула перед первым разделом. Теперь народ Кыргызстана принимает Конституцию, исходя не только из «заветов предков», но и «традиций и заветов Манаса Великодушного».

При этом убрана строчка о том, что граждане привержены цели «построения свободного и независимого демократического государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, здоровье, права и свободы».

Также в преамбуле впервые упоминается новый термин, который далее многократно встречается в тексте проекта – «народовластие».

Добавлены пункты об «общечеловеческих моральных принципах» и «верховенстве нравственных ценностей». Также в предложенном тексте самой Конституции прописано, что она принимается «путем всенародного голосования – референдума».

Первый раздел Конституции об основах конституционного строя в новой версии разбит на главы – политические, социально-экономические и духовно-культурные основы.

В разделе о политических основах прописано суверенное право кыргызстанцев на самостоятельное определение основ конституционного строя.

Уже в третьей статье заявляется, что от имени народа Кыргызстана вправе выступать только президент и Жогорку Кенеш. При этом отмечается, что народовластие в стране базируется на «общечеловеческих ценностях и гуманистических принципах» и осуществляется за счет многообразия политических институтов, идеологий и мнений.

При этом убран пункт о том, что в стране признается политическое многообразие и многопартийность.

В главе о социально-экономических основах изменен пункт о землевладении. Согласно поправке, «в целях достижения рациональной эксплуатации земли и установления справедливых социальных отношений государство устанавливает предельные размеры земельной собственности».

Убран пункт о том, что формирование, принятие и исполнение республиканского и местных бюджетов определяются законом и решением соответствующих представительных органов.

В главе о духовно-культурных основах добавлен пункт о том, что «уважение родителей – долг детей, забота о родителях – в равной мере обязанность детей и государства». Согласно проекту изменений, трудоспособные дети, достигшие 18 лет, обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях.

Вся статья 22 посвящена обеспечению «нравственного и духовного воспитания, высокой культуры» граждан. Теперь государство гарантирует защиту и разрабатывает меры по сохранению и развитию кыргызской культуры и культуры всех братских народов, «как основу нравственного воспитания».

«Кыргызская Республика охраняет историческое, материальное и духовное наследие народа Кыргызстана, способствует здоровому образу жизни и и патриотическому воспитанию личности», – написано в проекте конституционной реформы.

В разделе о личных правах и свободах добавлен пункт о том, что оскорбление достоинств человека преследуется по закону.

Убран пункт о том, что каждый имеет право исповедовать свою религию индивидуально или совместно, или не исповедовать никакой.

В главе о политических правах убран пункт о том, что граждане имеют право участвовать в формировании республиканского и местных бюджетов, а также получать информацию о расходуемых средствах.

Кроме того, в новой Конституции в местное самоуправление вводятся суды аксакалов. В действующей версии основного закона страны суды аксакалов значились в втором разделе о правах и свободах человека и гражданина.

Согласно статье 59 этого раздела, граждане могут учреждать эти суды, а «порядок учреждения судов аксакалов, их полномочия и деятельность определяются законом».

В новой версии также порядок учреждения судов аксакалов, их полномочия и деятельность определяются законом. Но новая Конституция уже дает им расширенные полномочия согласно статье 101.

«Суды аксакалов рассматривают переданные по соглашению сторон на их рассмотрение имущественные, семейные споры и иные предусмотренные законом дела с целью достижения примирения сторон и вынесения справедливого, не противоречащего законам решения.

Решения судов аксакалов могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики», — говорится в документе.

К органам местного самоуправления, куда входят местные кенеши, айыл окмоту и мэрии городов, добавились мэры и главы айыл окмоту: их должны выбирать в установленном законом порядке.

Новый основной закон страны обяжет государство заботиться об охране социальных и экономических прав трудовых мигрантов.

Согласно разделу о духовно-культурных основах, государство несет ответственность за развитие отраслей науки и творчества, поощряет достижения в научных исследованиях, технологические инновации и изобретения. Кроме того, в целях самореализации гражданам гарантируется свобода научного, технического, художественного и иных видов творчества, «если иное не предусмотрено законом».

Теперь в Конституции прописано, что граждане имеют право участвовать в массовых движениях, и никто не может ущемлять права, свободы и достоинство лиц, составляющих оппозиционное меньшинство.

Что будет с президентом, премьером, парламентом и ЦИК, если примут новую Конституцию?

По статье 3 новой версии Конституции, президент, которого выберут на досрочных выборах 10 января 2021 года, просидит в кресле шесть лет. Этот срок засчитается как первый, то есть потом победитель января может сразу пойти на второй срок. Но шесть лет указаны в самом конце документа в дополнительных статьях: в начале (да и в кыргызской версии) речь о пяти годах.

Когда Конституция вступит в силу, правительство сразу уйдет в отставку. Временный состав правительства и всех органов исполнительной власти назначит президент.

Судьи Верховного суда доработают до того, пока их срок не истечет, как и судьи местных судов. Судьи из Конституционной палаты Верховного суда доработают до того, пока не сформируют Конституционный суд. Как и ЦИК и должностные лица всех уровней, пока их не переизберут или не переназначат.

Что касается депутатов нового созыва парламента, из выберут по новой Конституции и законам, которые сформулируют на ее основе.

А можно ли будет потом менять эту новую Конституцию?

По Конституции 2010 года изменить ее можно было через референдум, который назначал парламент. В нынешней Конституции нельзя было менять два раздела: о правах и свободах человека и основах конституционного строя. В остальные разделы можно было вносить изменения. В проекте новой Конституции (статья 105) нет ни одного раздела, который нельзя было бы изменить.

Изменения Основного закона страны по действующей Конституции могли предложить либо более 300 тысяч кыргызстанцев, либо большинство от общего числа депутатов парламента. Вносить какие-то изменения в Конституцию запрещалось во время военного положения и режима ЧП.

В новом варианте изменения и дополнения в любую часть основного закона страны имеют право инициировать президент (не самолично, а через парламент), большинство из 90 депутатов парламента либо же более 300 тысяч избирателей.

Но после статьи 105 в новом проекте вписаны еще шесть статей с нумерацией от 2-й по 7-ю, касающихся именно этой версии основного закона страны.

По ним все прежние версии Конституции аннулируются с момента ее подписи президентом и официального опубликования, но день Конституции остается прежним: 5 мая. Все кыргызские законы, которые до этого момента действовали, будут действовать при новой Конституции, только если они ей не противоречат.

Если в них есть какие-то противоречия, то президент издаст вместо них указы, имеющие силу конституционного закона. А пока они будут работать, парламент и правительство должен написать новые законы или внести поправки в старые: на это уйдет полгода.