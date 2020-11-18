Заммуфтия Кадыр Маликов прокомментировал проект новой Конституции.

«Проект изменений в Конституцию, который был разработан (узким кругом лиц) в стенах ЖК и вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента, лично у меня как верующего уже вызывает определенные беспокойства!» — говорит Маликов.

Его беспокоит то, что в проекте Конституции «не приняты во внимание» роль, место, защита и развитие религиозных ценностей.

«К сожалению в Конституции, даже в её преамбуле, не нашлось места упоминания Творца, духовных ценностей веры наших предков, защиты духовных и моральных принципов. А ведь это очень важно, ведь основная проблема не в модели госустройства, проблема в человеке, обществе, в таких понятиям как справедливость, честность, равенство прав граждан (в том числе и мусульманской уммы)!» — утверждает заммуфтия.

Потому он предложил некоторые поправки, которые бы увеличили значение ислама в стране.

Например, ввести в преамбулу Конституции такие термины, как «Творец», «Всевышний», «ыйман» и «Бог».

Маликов предлагает «раскрыть модель светскости в Конституции», чтобы она не была атеистической.

«Светскость носит характер невмешательства религиозных организаций в деятельность институтов власти и госучреждений», — предлагает заммуфтия, но добавляет туда же графы о том, что государство должно создать условия для «гармоничного сосуществования религиозных, светских и национальных систем ценностей».

Также он считает, что религиозные ценности должны признаться «основополагающим ресурсом нравственных ценностей в развитии общества и государственности». Кроме того, Маликов хотел бы, чтобы государство создавало условия для развития ислама суннитского толка.

Помимо прочего Маликов предлагает «ввести заслон или фильтр от опасных деструктивных идеологий» , чтобы политика во всех сферах совпадала с религиозными ценностями.

«Порядок и условия применения международных договоров и общепризнанных принципов и норм международного права не должны нести угрозу или ущерб интересам Кыргызской Республики и его суверенитета», — считает Маликов.

Он предлагает «закрепить гарантии прав и роли религии в государстве и обществе», чтобы власти защищали «религиозные ценности», а права на свободу мысли и мнения не распространялись на «преднамеренное оскорбление религии». К тому же Маликов предложил ввести смертную казнь за тяжкие преступления.

Ему хотелось бы, чтобы президентом мог избираться «уважительно относящийся к религиозным символам веры» и чтобы при вступлении в должность президент приносил присягу на Коране и Конституции.

Проект новой Конституции вынесен на общественное обсуждение. Проект значительно отличается от действующей Конституции, имеет в себе размытые определения — вроде слова «нравственность» — и наделяет главу государства еще большими возможностями.

Референдум по принятию поправок хотят провести в день выборов президента — 10 января 2021 года.