Депутат парламента Эмиль Токтошев опубликовал видеообращение, в котором заявил, что не подписывал законопроект о внесении изменений в Конституцию. По его словам, он узнал в социальных сетях о том, что является одним из авторов поправок в главный закон страны.

«Позавчера несколько депутатов в ЖК сказали, что собирают подписи на инициативную группу по изменению Конституции. Я, как сторонник парламентаризма, подписал с намерением участвовать в этом процессе. Однако, когда вчера я спросил проект у членов этой группы, мне показали уже готовый проект. Я сразу сказал, что не согласен. Это подтвердят и те депутаты, которые там стояли», — заявил депутат.

Токтошев подчеркнул, что всегда являлся сторонником парламентаризма и намерен придерживаться этой позиции.

Эмиль Токтошев не единственный в числе авторов законопроекта, который заявил о том, что не ставил подпись на документе и не участвовал в написании проекта.

Ранее об этом сообщил депутат Каныбек Иманалиев. Однако сам он не числится в списке инициаторов законопроекта. Вероятно, что депутат решил просто поддержать однопартийца Токтошева.

Мен @bekeshev,Эмил Токтошев болуп бул Конституциянын долбоорун жазууга катышкан эмеспиз!Келечек коркунучта,бирге күрөшөлүк. ✊ — Kanybek Imanaliev (@KanybekImanali1) November 18, 2020

«Я, Дастан Бекешев и Эмиль Токтошев не участвовали в составлении этого проекта новой Конституции. Будущее в опасности. Давайте бороться вместе», — написал Иманалиев.

Не ознакомились с проектом

Среди депутатов парламента есть также и те, которые не до конца ознакомились с законопроектом, однако поставили свою подпись в документе.

Депутат Пархат Тулендыбаев сообщил в интервью 24.kg, что прочитал только основные моменты поправок в главный закон страны.

«Я примерно знаю. Есть хорошие предложения, а там народ уже сам будет выбирать. Основные моменты я прочел. Проект Конституции будет еще обсуждаться», — сказал он.

Депутат Тазабек Икрамов и вовсе заявил, что подписал законопроект, потому что «это было желанием народа».

«Перед тем как подписывать, у меня были некоторые сомнения. Но мне сказали, что это — желание народа. Не нужно думать, что законопроект будет принят сразу. Сегодня его опубликовали на сайте. Будут обсуждения. Я сказал, что раз люди желают этого, то закон можно рассмотреть. Сейчас ведь возникла такая тенденция, что все говорят о том, что мы, принимая законы, препятствуем развитию Кыргызстана. Поэтому подписал, раз большинство людей желают этого», — заявил Икрамов в интервью Vesti.kg.

Поправки в главный закон страны

17 ноября 80 парламентариев вынесли на общественное обсуждение проект новой Конституции. В эту же ночь на поправки, которые инициировали парламентарии, обрушилась критика со стороны юристов, некоторых депутатов и пользователей социальных сетей.

Депутат парламента Дастан Бекешев считает, что приняв новую Конституцию, страна может вернуться к авторитаризму и «бакиевским временам».

«Акаева, Бакиева было мало. У нас будет новый хан и ещё покруче. Все сторонники Садыра Жапарова потом не смогут даже пикнуть против хана. Будете сидеть в тюрьме или отмечаться ГКНБшникам, а возможно даже ОПГшникам», — считает он.

В социальных сетях новый проект прозвали «Ханституцией».

«Не для этого были волнения в начале октября, чтобы в итоге самый позорный, беспринципный и бесхребетный Парламент в истории Кыргызстана подсунул и навязал нам абсолютно новую Конституцию, которая верным образом приведет нас к авторитаризму», — считает юристка Сания Токтогазиева.

Референдум по проекту новой Конституции предлагается провести в день досрочных президентских выборов 10 января 2021 года.

Как говорится в справке-обосновании, необходимость конституционной реформы обусловлена тем, что в действующем законе существуют противоречия и пробелы, а также неэффективность установленной системы власти и отсутствие механизмов ее ответственности.

Одним из обсуждаемых изменений в новой Конституции стало предложение инициаторов цензурировать СМИ.

Так, статья 23 проекта новой Конституции гласит:

В Кыргызской Республике запрещаются печатные издания, в том числе издания на электронных носителях, зрелища и общественные мероприятия, противоречащие общепризнанным нравственным ценностям, традициям народов Кыргызстана, а также международным стандартам. Распространение в средствах массовой информации сведений, содержание которых может нанести вред нравственности и культуре народа Кыргызстана, ограничивается или запрещается в соответствии с законом.

При этом, что именно подразумевается под «общепризнанными нравственными ценностями и традициями» и кто их будет определять, инициаторы законопроекта не уточнили.

Текст: Айжамал Джаманкулова.

Перевод: Кайрат Замирбеков.