Милиция оштрафовала руководство «Асанбай центра» за проведение мероприятия в более 600 человек. По данным УВД Бишкека, заведение нарушило санитарно-эпидемиологические требования в условиях пандемии в Кыргызстане.

«В ходе рейда мобильной группы выяснилось, что в заведении проходило массовое мероприятие в честь Дня студента. Наша группа проверяла заведения на соблюдение санитарных норм. В группу входят сотрудники Октябрьского акимиата, УВД, санитарно-экологической инспекции и санэпиднадзора Бишкека», — сообщили в милиции.

По словам представителя санэпиднадзора Чынары Кабыловой, сумма штрафа за нарушение требований составила 13 тысяч сомов, потому что владелец заведения является юридическим лицом.

«Если будут повторное нарушения, снова будет составлен протокол, а потом материалы передадим в УВД для возбуждения уголовного дела», — сказала она.

Однако это уже не первый случай когда милиция выявляет нарушения санитарных требований в «Асанбай центре».

13 ноября в заведение пришёл аким Октябрьского района Константин Куценко, чтобы остановить проходящий там концерт.

По его словам, «мероприятие не согласовано», при этом публика, собравшаяся на концерт, осталась недовольна.

На отмену концерта отреагировала и вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева. На своей странице в Фейсбуке она поблагодарила Куценко от имени медиков и волонтеров.

«На 1,5 млн населения — больниц, точнее врачей, в сезон ОРВИ, при массовом (+сезонном) заполнении коек — банально не хватит», — написала она.

По данным Республиканского штаба, на 19 ноября в стране выявили уже 68 316 случаев заражения COVID-19. За всё время пандемии в Кыргызстане умерли 1 217 пациентов.