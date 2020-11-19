Пресс-служба Министерства внутренних дел подтвердила, что депутата от партии «Ата Мекен» Жанара Акаева и лидера партии «Республика» Мирлана Жеенчороева вызвали на допрос.

В МВД пояснили, что Акаева и Жеенчороева вызвали на допрос в качестве свидетелей по событиям 5-6 октября.

*Неизвестно, вызвали ли на допрос членов правительства Садыра Жапарова, также участвовавших в протестах — например, главу ГКНБ Камчыбека Ташиева, вице-премьеров Максата Мамытканова и Эльвиру Сурабалдиеву, главу Финпола Сыймыка Жапыкеева, министра сельского хозяйства Тилека Токтогазиева и других.

Кроме этого, на допрос в качестве свидетелей вызвали еще двух депутатов партии «Ата Мекен» — Эмиля Токтошева и Рыскелди Момбекова. Об этом они сообщили в фейсбуке.

К фото повестки Момбеков написал, что его также вызвали на допрос по событиям 5 октября.

«Если Акаев, Жеенчороев, Момбеков уезжают в алфавитном порядке, завтра они доберутся до Сулайманова и Токтогазиева», — написал Момбеков.

Он также добавил, что в тот день на площади «Ала-Тоо» был и нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, однако он «поднялся».

Токтошев не был активным участником протестов, но ранее сделал заявление о том, что он не подписывал законопроект о внесении изменений в Конституцию, принятие которой продвигают власти.

Ее проект вызвал резонанс, юристы подвергли его критике — этот вариант главного закона страны дает президенту полный контроль над всеми ветвями власти.

*В последний раз депутатов «Ата Мекена» массово вызывали на допрос, когда они выступили против поправок в Конституцию, которые лоббировал президент Алмазбек Атамбаев. Они указывали на то, что поправки инициированы с нарушениями, так как в действующей Конституции прописано, что в нее нельзя вносить изменения до 2020 года. После этого на Аиду Салянову, Алмамбета Шыкмаматова и Омурбека Текебаева возбудили уголовные дела.

Кроме депутатов на допрос уже пытались вызвать членов ЦИК. 21 октября в здание ЦИК пришел следователь, который вызвал всех членов ЦИК на допрос в МВД по событиям 5-6 октября.

Тогда член ЦИК Гульнара Джурабаева заявила, что вызов на допрос «считается актом устрашения независимого конституционного органа».

Политический кризис

После отмены результатов голосования на парламентских выборах в Кыргызстане начался политический кризис, который не заканчивается до сих пор. За короткое время в стране произошли ряд изменений, в том числе с поста президента ушел Сооронбай Жээнбеков, а его место занял Садыр Жапаров.

Сам Жапаров оказался во власти во время беспорядков после выборов. Он как и ряд политиков были выпущены из под стражи, а затем Жапаров провозгласил себя премьер-министром, а затем под давлением сторонников депутаты шестого созыва избрали его на этот пост.

С первых дней на посту премьера Жапаров заявлял о том, что Жээнбеков должен уйти в отставку, а также о том, что в Кыргызстане нужно провести Конституционную реформу.

Однако после вынесения проекта Конституции на общественное обсуждение его подвергли критике. Общественность, депутаты и юристы заявили, что Жогорку Кенеш не может инициировать таких важных изменений, так как не считается легитимным. А «депутаты-инициаторы» стали утверждать, что подписали документ не глядя или вовсе не инициировали поправки. Юрист Бектур Зулпиев, которому приписывали авторство, также заявил, что не писал проект Конституции.

Юристы считают, что принятие проекта новой Конституции может привести к узурпации власти и к тоталитаризму.