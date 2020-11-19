Депутат Канат Исаев, подавший документы для участия в выборах президента, провел пресс-конференцию, на которой раскритиковал проект новой Конституции.

Канат Исаев, еще недавно занимавший пост спикера парламента, заявил, что шестой созыв парламента нужно распустить и провести выборы депутатов.

Действующий созыв нелегитимен и проводить конституционную реформу с ним «преступно». Но остановить реформу действующий созыв может — это нужно сделать, «чтобы страна не скатилась в средневековье». По его словам, несколько депутатов уже отозвали свои подписи, которые оставили под проектом Конституции.

«Идут большие споры и негодование по проекту новой Конституции. Кто готовил — непонятно. Депутаты, которые подписались, как инициаторы, многие сами не ознакомились с содержанием. Между чтениями должно сохраняться не менее двух месяцев», — сказал Исаев.

Исаев против проекта новой Конституции. Он считает, что в правках Конституции нет необходимости. Также он выступил против президентской формы правления, которая продвигается в выставленном на общественное обсуждение проекте.

«Мы президентскую форму правления уже видели. Дважды — в 2005 и 2010 году — эта система привела к трагическим событиям», — сказал Исаев.

Он также против выборов по одномандатным округам. Политик считает, что так в парламент не смогут попасть женщины, молодежь и люди с инвалидностью.

«Пройдут одни олигархи», — сказал он.

По мнению Исаева, проект новой Конституции противоречит демократическим стандартам.

«Если говорить открыто, то автор — Садыр Жапаров. Законопроект готовился в аппарате президента. Депутаты его даже не читали и не являются авторами», — заявил Исаев.

Также участвовавший в конференции экс-глава ЦИК Мамбетжунус Абылов сказал, что новый проект Конституции сначала должен пройти Венецианскую комиссию. И она уже выдала заключение о том, что эти изменения незаконны. Такая Конституция «не будет признана на международной арене». Он опасается, что принятие проекта приведет к «катастрофе».

Проект новой Конституции вынесен на общественное обсуждение. Он имеет в себе размытые определения — вроде слова «нравственность» — и наделяет главу государства еще большими возможностями.

Так, например, предложено ввести «народный курултай», который будет созывать президент. Решения курултая «рекомендательные» — но он сможет предлагать увольнять членов правительства.

В руках президента будет не только курултай, он сможет вести заседания кабмина и назначать министров и руководителей многочисленных госкомитетов.

Глава государства получит возможность править два срока подряд. А еще он сможет инициировать законопроекты.

Референдум по принятию поправок в Конституцию хотят провести в один день с выборами президента — 10 января 2021 года.

Садыр Жапаров поддерживает поправки в Конституцию. С тех пор, как он это заявил, началась кампания по продвижению проекта новой Конституции.

Уже после того, как Жапаров впервые описал, какие изменения хочет видеть в Конституции, юристы заявили, что это не поправки, а подмена Конституции. Кроме того, шестой созыв парламента не обладает полномочиями инициировать такие серьезные законопроекты.

Вся власть президенту, народный курултай и цензура. Что может измениться в Кыргызстане, если примут новую Конституцию?