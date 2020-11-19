Болотбек Осмонов

Пресс-служба Финансовой полиции сообщила о задержании экс-директора Кыргызского национального академического театра оперы и балета Болотбека Осмонова.

Осмонова задержали по подозрению в злоупотреблении должностным положением. По данным ведомства, бывший директор заключил заведомо невыгодный договор, в результате чего госбюджету нанесен ущерб на сумму более 1 миллиона сомов.

Меру пресечения Осмонову изберет Первомайский районный суд Бишкека 19 ноября.

Осмонов уволился с поста директора театра в январе 2019 года. Это произошло после того, как министр культуры Азамат Жаманкулов раскритиковал Осмонова из-за проведенного турнира по компьютерной игре Dota 2 в здании театра.