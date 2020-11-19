Госкомитет национальной безопасности задержал председателя Соцфонда Медера Ирсалиева. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

«В рамках досудебного производства получены неопровержимые сведения о причастности к незаконным поборам председателя Соцфонда», — сообщили в госкомитете.

Ранее сообщалось, что АКС установила группу должностных лиц Соцфонда, которые на систематической основе принудительно осуществляли поборы от руководителей территориальных структур ведомства.

Ирсалиева водворили в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ. Там же находится ранее задержанный сотрудниками спецслужбы руководитель аппарата Соцфонда.

Коррупционная схема в Соцфонде

Ранее Финпол сообщал, что сотрудники спецслужбы выявили коррупционную схему в особо крупном размере, с участием должностных лиц Социального фонда и Государственной налоговой службы.

По данным спецслужбы, действия замешанных в этом чиновников нанесли ущерб госбюджету на 9 млрд сомов.

«Сотрудники соцфонда и ГНС используя своё должностное положение создали устойчивую связь с целью незаконного получения материальных благ. Они предоставили преимущества золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» — от компании не поступали дополнительные налоговые платежи и страховые взносы в госбюджет», — сказали в спецслужбе.

Однако налоговая служба назвала заявление финпола «безосновательным».

«Все действия ГНС, произведенные в 2018 году в отношении золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани», были осуществлены строго в рамках законодательства. ГНС в соответствии с налоговой тайной не вправе раскрывать общественности подробности в качестве ответного довода на обвинения, но готова предоставить ГСБЭП [финполу] все необходимые материалы в рамках следственных мероприятий», — сообщили в Госналоговой службе.