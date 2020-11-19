Венецианская комиссия, международный орган, который консультирует по конституционному праву, опубликовала срочное заключение amicus curiae в связи с переносом выборов в Кыргызстане из-за реформы Конституции. Эксперты признали, что кыргызские депутаты вышли за рамки своих полномочий.

Что говорят эксперты?

В кыргызском законодательстве четко не прописан перенос выборов «просроченным» парламентом с истекшими полномочиями, и потому в Венецианской комиссии опирались на сравнительное конституционное право.

Парламент на такой переходный период до новых парламентских выборов нужен, чтобы не было правового вакуума. Однако его функций становится меньше.

«Таким образом, во время пророгации [продления полномочий парламента], которая происходит после истечения срока полномочий законодательного органа, парламенту разрешается выполнять лишь некоторые обычные функции, в то время как ему не разрешается утверждать чрезвычайные меры, в том числе конституционные реформы», — говорится в заключении.

В стране не происходит войны и не действует режим ЧП, нет оснований наделять парламент подобными полномочиями. А сейчас действия ЖК выходят за рамки его временных функций и недемократичны.

Кроме того, инициирование и проведение конституционной реформы требует времени, юридического анализа и публичного обсуждения, как и поправки в основной закон страны.

«Этот процесс выходит за рамки временных функций. Такая действующая власть с ограниченными полномочиями не может использовать эту возможность для того, чтобы превратить себя в конституционное собрание.

Подлинное уважение демократической воли и, следовательно, основных демократических принципов предполагает необходимость отложить все конституционные изменения до избрания нового парламента», — отмечают эксперты.

Сейчас же идет нарушение уже на этапе выдвижения проекта новой Конституции. Что вызывает опасения.

«Процедура, нарушающая демократические стандарты в процессе принятия самого Конституционного закона, приостанавливающего выборы, вызывает опасения, что конституционная реформа будет осуществляться таким же образом.

Может сложиться впечатление, что приостановление выборов по причине необходимости конституционной реформы является чисто инструментальным восприятием Конституции и не может считаться соответствующим демократическим стандартам», — считают в комиссии.

Перенос выборов на неопределенный срок вызывает тревогу, любое изменение сроков избирательного процесса должно быть оправданным и строго обозначенным. Для переноса должна иметь место исключительная ситуация, которая может его оправдать.

«Однако, когда был принят оспариваемый конституционный закон, Республика Кыргызстан не находилась в состоянии чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или форс-мажорных обстоятельств.

Поэтому Конституционная палата должна будет определить, являются ли ограничения политических прав граждан достаточно пропорциональными для достижения законной цели», — заключают юристы.

Почему Венецианская комиссия вообще занимается делами Кыргызстана?

Венецианская комиссия без желания какого-то государства вмешиваться в его дела и исследовать его политические процессы не может. Кыргызстан сам обратился за международной помощью экспертов по конституционным вопросам.

В начале ноября туда написал председатель Конституционной палаты Верховного Суда Карыбек Дуйшеев после того, как парламент перенес повторные выборы на неопределенный срок, решив до этого реформировать Конституцию.

Тогда партия «Реформа» и несколько гражданских активистов возмутились этим и обратились в Конституционную палату. Конституционная палата сделала запрос экспертам международного права и задала Венецианской комиссии четыре вопроса:

При отсутствии четких ограничений в Конституции КР, с точки зрения общепринятых демократических принципов, насколько может быть расширен объем полномочий парламента в период между истечением срока его полномочий и первой сессией вновь избранного Парламента? В частности, насколько соответствует общепринятым демократическим принципам проведение конституционной реформы в период между отменой результатов выборов и проведением повторных / новых парламентских выборов?

Насколько соответствует демократическим принципам приостановление избирательного процесса по формированию высшего законодательного органа с целью проведения конституционной реформы (в период между аннулированием результатов выборов и проведением повторных/новых выборов)?

В какой степени изменения избирательного законодательства, влекущие за собой приостановление избирательного процесса, соответствуют демократическим принципам и международным стандартам?

Насколько соответствует демократическим принципам несоблюдение законодательным органом установленного порядка принятия законов?

Комиссия дала правовую оценку действиям шестого созыва парламента с точки зрения демократии, прав человека и верховенства права. Она не комментирует политическую ситуацию, политические споры и остальные события в Кыргызстане, связанные с контекстом обращения кыргызской стороны.

Политический кризис в Кыргызстане

Политический кризис в Кыргызстане начался после итогов голосования на парламентских выборах 4 октября – тогда после объявления предварительных результатов граждане вышли на митинг из-за нарушений со стороны партий.

По итогам, которые огласила ЦИК, в Жогорку Кенеш седьмого созыва проходили партии, приближенные к действующей власти — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

В ночь на 6 октября начались беспорядки, протестующие захватили Белый дом и освободили некоторых политиков, среди них был и осужденный за захват заложника на 10 лет экс-депутат Садыр Жапаров.

После освобождения сторонники Жапарова начали требовать для своего лидера кресла премьера или президента. И добились своего: сначала Жапарова легитимизировали как премьера. Для этого его кандидатуру дважды выдвигал ряд депутатов, но с нарушениями Конституции. В третий раз процедуру выполнили по закону, но некоторые нардепы говорили об угрозах и запугивании.

Позже сторонники Садыра Жапарова добились и отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Они путем угроз настояли и на том, чтобы спикер Канатбек Исаев, который должен был исполнять полномочия президента до выборов нового президента, отдал их Жапарову.

По инициативе Жапарова были перенесены выборы в парламент на неизвестный срок, и началась конституционная реформа. Жапаров оправдывал перенос выборов в парламент на неизвестный срок «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения» к выборному процессу. Юристы же считали, что он нарушает Конституцию и выталкивает Кыргызстан из правового поля навстречу кризису.

Проект новой Конституции выставили на общественное обсуждение 17 ноября, и он уже получил в народе название «Ханституция». Одни политики называют ее откатом в авторитаризм и времена Курманбека Бакиева, другие в средневековье.

Что неудивительно: по данным сразу нескольких политиков, проект написал Бектур Зулпиев — глава юридической службы аппарата Курманбека Бакиева во время его президентства. Садыр Жапаров назначил его замглавы Аппарата президента.

Жапаров считает, что Кыргызстан должен стать президентской страной, и это отражено в проекте Конституции. Кроме того, проект отражает и другие положения, которые предлагал Жапаров, например, народный курултай как главный орган страны.

Депутат Канат Исаев в открытую заявил, что автор проекта Садыр Жапаров, но в в официальном списке творцов проекта Конституции его фамилии нет.

При этом некоторые депутаты, что значатся в авторах новой Конституции, уже заявили, что не видели документ и не участвовали в его разработке.