Республиканский штаб сообщил, что вопрос об открытии кинотеатров и фудкортов в Торговых центрах пока находится на рассмотрении правительства.

«Заведения начнут функционировать в случае принятия соответствующего решения штабом», — говорится в сообщении.

Информация о том, что кинотеатры откроют в ближайшие дни появилась в ряде СМИ 18 ноября. Издания сообщали об открытии ссылаясь на собственные источники в правительстве.

Кинотеатры — одна из последних сфер бизнеса, которая остается закрытой с начала пандемии коронавируса в Кыргызстане. Предприниматели и владельцы кинотеатров не раз обращались в правительство с просьбой разрешить их работу. Однако несмотря на разрешение работы рынков и общественного транспорта кинотеатрам пока не дают разрешение на работу.

С просьбой дать разрешение в правительство обращалось и Министерство культуры, информации и туризма. В ведомстве сообщили, что владельцем бизнеса кроме колоссальных убытков приходится выплачивать часть зарплаты сотрудникам и платить аренду за помещения.