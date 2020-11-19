Республиканский штаб сообщил, что на 19 ноября в Кыргызстане скончались пять пациентов с коронавирусом.

Бишкек — 1;

Таласская область — 1;

Чуйская область — 1;

Джалал-Абадская область — 1;

Ошская область — 1.

Всего за время пандемии в Кыргызстане скончались 1 217 пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

По данным штаба за сутки выявили 422 новых случая заражения коронавирусом.

Бишкек — 130;

Ош — 22;

Чуйская область — 93;

Ошская область — 45;

Таласская область — 20;

Нарынская область — 16;

Иссык-Кульская область — 51;

Джалал-Абадская область — 24;

Баткенская область — 21.

По данным штаба, за все время пандемии в стране выявили 68 316 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 516 пациентов. По всей стране за время пандемии с выздоровлением выписали 59 362 пациента.

Среди медработников выявили 12 новых случаев заражения COVID-19. По два случая заражения выявили в Чуйской, Таласской и Иссык-Кульской областях, а также по три случая заражения выявили в Бишкеке и Баткенской области.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 7 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 3 776 медиков, из которых всего выздоровели 3 521 медработник.