Республиканский штаб сообщил, что на 19 ноября в Кыргызстане скончались пять пациентов с коронавирусом.
- Бишкек — 1;
- Таласская область — 1;
- Чуйская область — 1;
- Джалал-Абадская область — 1;
- Ошская область — 1.
Всего за время пандемии в Кыргызстане скончались 1 217 пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.
По данным штаба за сутки выявили 422 новых случая заражения коронавирусом.
- Бишкек — 130;
- Ош — 22;
- Чуйская область — 93;
- Ошская область — 45;
- Таласская область — 20;
- Нарынская область — 16;
- Иссык-Кульская область — 51;
- Джалал-Абадская область — 24;
- Баткенская область — 21.
По данным штаба, за все время пандемии в стране выявили 68 316 случаев заражения COVID-19.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 516 пациентов. По всей стране за время пандемии с выздоровлением выписали 59 362 пациента.
Среди медработников выявили 12 новых случаев заражения COVID-19. По два случая заражения выявили в Чуйской, Таласской и Иссык-Кульской областях, а также по три случая заражения выявили в Бишкеке и Баткенской области.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 7 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 3 776 медиков, из которых всего выздоровели 3 521 медработник.