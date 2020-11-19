1 min read

Республиканский штаб сообщил, что на 19 ноября в Кыргызстане скончались пять пациентов с коронавирусом.

  • Бишкек — 1;
  • Таласская область — 1;
  • Чуйская область — 1;
  • Джалал-Абадская область — 1;
  • Ошская область — 1.

Всего за время пандемии в Кыргызстане скончались 1 217 пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

По данным штаба за сутки выявили 422 новых случая заражения коронавирусом.

  • Бишкек — 130;
  • Ош — 22;
  • Чуйская область — 93;
  • Ошская область — 45;
  • Таласская область — 20;
  • Нарынская область — 16;
  • Иссык-Кульская область — 51;
  • Джалал-Абадская область — 24;
  • Баткенская область — 21.

По данным штаба, за все время пандемии в стране выявили 68 316 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 516 пациентов. По всей стране за время пандемии с выздоровлением выписали 59 362 пациента.

Среди медработников выявили 12 новых случаев заражения COVID-19. По два случая заражения выявили в Чуйской, Таласской и Иссык-Кульской областях, а также по три случая заражения выявили в Бишкеке и Баткенской области.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 7 медработников. Всего COVID-19 подтвердился у 3 776 медиков, из которых всего выздоровели 3 521 медработник.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА