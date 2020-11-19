Кто автор новой Конституции?

Бакиров ответил, что «такой непростой» основной закон страны не может быть написан одним человеком: этот проект писали эксперты, юристы, депутаты, также было учтено мнение общественности. Вице-спикер сказал, что Конституцию собирались менять уже давно, просто все ускорилось из-за октябрьских событий.

Сам он «ознакомился» с проектом основного закона, ввел несколько предложений, в том числе об уменьшении количества депутатов, «как он и говорил во время парламентских выборов». Поэтому учитывая эти предложения, он считает себя одним из авторов новой Конституции.

Зулпиев же сказал, что в обществе есть много инициативных групп, которые представили 40-50 проектов, а «народ требует» их рассмотреть. Замглавы аппарата президента не считает, что написание нового текста идет тайно, так как многие депутаты просмотрели его. Теперь они должны создать рабочую группу для сбора предложений от общественности и подготовить окончательный вариант.

«Кто автор, будет ясно, когда создадут эту экспертную группу Жогорку Кенеша. Может, кто-то из авторов в нее войдет. Тогда и прояснится все», — ответил Зулпиев, имя которого было в метаданных файла проекта Конституции в строчке «автор».

Затем один из авторов первой Конституции 1993 года Текебаев спросил у Зулпиева, кто может инициировать поправки в основной закон, на что тот ответил, что депутаты. Тогда Текебаев спросил у Бакирова, почему именно 80 депутатов должны подписаться, а не 79.

Вице-спикер ответил, что так требует регламент — для принятия Конституции требуется 2\3 голосов всех нардепов. Однако тут говорится об изменении Конституции, поэтому возникли юридические споры.

Текебаев отметил, что Сания Токтогазиева критикует его за то, что он оказался в числе инициаторов законопроекта, который продлил полномочия «чимкирик» (сопливого) парламента еще на полгода. А в нем сейчас сидят депутаты, которые баллотировались от партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан», которые купили выборы и хотели приватизировать будущее народа и установить единоличную власть Сооронбая Жээнбекова. Из-за этого и были протесты и «революция» в начале октября.

Лидер «Ата Мекена» напомнил, что по действующей Конституции изменения в нее могут инициировать лишь более 80 депутатов — не 10 нардепов, не президент и не правительство. По его мнению, сейчас депутаты вносят не изменения, а новый основной закон.

«В конституционном законе о референдуме нет нормы о принятии новой Конституции. Не 80, а все 120 депутатов не могут инициировать принятие новой Конституции, только изменения», — отметил Текебаев.

Во-вторых, он сказал, что депутаты сначала должны были просить разрешения у Конституционной палаты — соответствует ли проект нормам закона. Однако они не сделали этого, так как в палате нет кворума и она не будет работать в ближайший месяц.

«Если они подадут проект в палату, они не успеют к 10 января. Поэтому они, нарушая закон, без обращения в Конституционную палату, насильно, обманом и мошенничеством пытаются через парламент провести», — считает депутат.

Затем он указал, что, по 66 статье закона о регламенте, во время обсуждений в законопроект о конституционных поправках нельзя вносить изменения. А депутаты «заговаривают» народ словами: «Ну, посмотрим, изменим во время обсуждения».

Текебаев считает, что у такого «трусливого и хилого» парламента нет права брать на себя такую ответственность — он мог бы формально принять проект, подготовленный самим народом.

Токтогазиева сказала, что до сих пор не знает, кто писал этот текст Конституции. Экспертка считает, что сейчас шестой созыв парламента нелегитимен и у него нет моральных прав изменять основной закон. По ее мнению, народные волнения в начале октября произошли не для такого результата.

Ее интересует, почему депутаты «самого беспринципного, бесстыдного и подхалимного» за историю Кыргызстана шестого созыва представили народу Конституцию, которая приведет к авторитаризму.

Токтогазиева сказала, что официально срок полномочий депутатов шестого созыва закончился 28 октября. Поэтому они не могут использовать этот срок для внесения таких фундаментальных изменений.

Она назвала нынешнюю ситуацию «конституционным переворотом», потому что депутаты или 300 тысяч кыргызстанцев могут инициировать лишь изменения в Конституцию. Также она считает, что проект писали «секретно», спрятавшись.

Экспертка напомнила, что в 2010 году был создан Конституционное совещание, обсуждения которого велись в прямом эфире перед всем народом. По ее мнению, в новом тексте основного закона есть противоречащие друг другу нормы, а также в нем реабилитируются инициативы, которые не реализовались во времена Бакиева.

Бектур Зулпиев считает, что в 114 статье действующей Конституции, которую упомянул Текебаев, есть недостаток. Потому что у народа должно быть право принять совершенно новую Конституцию, а не изменять старую.

Текебаев обращается к Зулпиеву

«Мы должны жить по нынешней Конституции, внося в нее изменения и дополнения. Вы — никто! Вы — никто! Вы — никто, чтобы нарушать и по своему желанию менять закон», — ответил на это Текебаев.

Потом лидер «Ата Мекена» прочитал норму закона о том, что дополнения можно выносить на референдум.

«Ты можешь обмануть Жапарова и Ташиева, но не обманешь юристов, народ и историю. Где сейчас Бакиев, благодаря таким, как вы, людям? Вы и Жапарова на этот путь толкаете», — сказал депутат.

Бакиров ответил на вопрос о легитимности деятельности шестого созыва, той же статьей Конституции — полномочия предыдущего созыва закончатся тогда, когда депутаты следующего принесут присягу. А до этого они будут действовать в рамках всех своих полномочий.

Тогда Текебаев указал на то, что статья новой Конституции о том, что можно вводить лишь изменения в нее, была скопирована со старой.

«А что, история должна начинаться с Жапарова? Почему тогда в Конституции, которую вы писали, нет нормы о принятии новой Конституции?» — спросил он у Зулпиева.

Законодатель отметил, что в редакции основного закона 2010 года было написано, что Днем принятия Конституции и начала истории Кыргызстана считается 5 мая 1993 года.

О «безграничных» полномочиях президента

Зулпиев считает, что главы Кыргызстана итак на протяжении 10 лет определяли внутреннюю и внешнюю политику страны, поэтому они решили ввести это фундаментальное положение в основной закон, чтобы узаконить его действия.

«Садыр Нургожоевич и раньше говорил, и на встречах с народом заявляет о своем желании возглавить исполнительную власть, если его изберут. Думаю, авторы Конституции учли и вписали это. Это и есть президентская форма правления», — заявил замглавы аппарата президента.

Токтогазиева сказала, что в этом кроется опасность введения цензуры на свободу слова, как в 23 статье нового текста. Также исчезла статья 20 действующего Закона о пропорциональном принципе при нарушениях прав человека — это может быть выгодно депутатам в будущем.

«Третья опасность — дисбаланс между ветвями власти. Вся власть сконцентрировалась в руках президента. И самое опасное, не указано, как будет избираться Жогорку Кенеш: пропорционально или мажоритарно. Просто написано про 90 депутатов», — сказала экспертка.

На очередной прямой вопрос от ведущей о том, кто написал новый текст Конституции, Зулпиев сказал, что не может ответить. Тогда Текебаев сказал, что кто-кто, а «здоровенный» заместитель спикера парламента Мирлан Бакиров должен был знать авторов проекта.

«Как это? Просто кто-то тайно сделал [законопроект] и оставил его у порога Жогорку Кенеша, как подкидыша?» — спросил депутат у коллеги.

Бакиров снова оправдался тем, что не участвовал лично в написании текста, поэтому не знает авторов.

А на ком ответственность?

Вице-спикер отметил, что по действующей Конституции, ответственность создания правительства лежит на фракции, которая набирает большинство в парламенте. Однако такой возможности ни у кого не было. А по новому проекту, ответственность за это возляжет на президента.

Текебаев перебил его и сказал, что в новой Конституции не указана ответственность президента, лишь безграничные полномочия.

«А что с ним будет? Рука отсохнет, язык отвянет или проклятье настигнет? С должности уберут или выговор сделают? Здесь нет его ответственности, только безответственная безграничная власть», — сказал депутат.

Лидер «Ата Мекена» сказал, что Зулпиев — хороший юрист, который работает по заказу, и они не могут его винить. Возможно, он написал бы все по-другому, если бы работал на Текебаева.

Депутат рассказал, что по Конституции Бакиева 2007 года, у парламента были полномочия даже выразить недоверие и уволить министров.

«Получается, Бакиев — младенец по сравнению с будущим президентом, невинный красавец. Но даже эта Конституция не смогла защитить Бакиева. В Кыргызстане нет человека, который бы смог справиться со всей этой властью, которую ему собирают со всех сторон», — считает лидер «Ата Мекена».

О Народном курултае

Сания Токтогазиева сказала, что в авторитарных государствах любой диктатор любит такие квази-конституционные органы. В этом случае никто не знает, кто будет избираться в Курултай, перед кем он будет нести ответственность.

«Он будет состоять из дежурных людей. В свое время Назарбаев ввел Ассамблею народов Казахстана и таким путем аннулировал первый парламент. […] С помощью таких органов диктаторы устанавливают свою диктатуру. Сейчас они, прикрываясь народовластием и демократией, кружат народу голову», — считает юристка.

Зулпиев сказал, что Курултай был введен по требованию народа, которое он озвучил после октябрьских волнений и преподнес в большинстве тех 40 проектах Конституции. По его мнению, состав и порядок работы Курултая будет определен отдельным конституционным законом.

Текебаев отметил, что народ больше всего хочет личную ответственность чиновников. По его словам, если в действующей Конституции указана ответственность премьер-министра, то в новой у президента нет никакой ответственности.

Бакиров упомянул, что Текебаев в свое время сам вводил институт Курултая в основной закон, но он не реализовался. По новой инициативе, Курултай может советовать президенту снять с должности членов правительства и даже министров. Глава страны же может прислушаться к его совету и не следовать ему.

Возможны ли изменения проекта?

Текебаев спросил у вице-спикера Бакирова, существует ли по регламенту парламента формулировка образец проекта, как называют новый текст Конституции.

«Такого термина нет. Первая концепция выставляется на общее обсуждение и, в соответствии с поступившими предложениями, в комитет уже приходит окончательный проект», — ответил Бакиров.

Лидер «Ата Мекена» уточнил, что это процедура принятия обычного закона, а в конституциональном законопроекте нельзя менять даже точку, иначе Конституция «накренится».

Бакиров же сказал, что если при этих обсуждениях кыргызстанцы потребуют отозвать законопроект, то могут создать более широкое Конституционное совещание, в которое войдут все заинтересованные люди.

Токтогазиева же считает, что все происходящее сейчас в парламенте это «правовой беспорядок» и поэтому надо остановить реформу Конституции. По ее мнению, ее могут, «не спеша», провести депутаты уже седьмого созыва.

Бакиров сказал, что референдум по поправкам предложили провести одновременно с президентскими выборами для экономии средств и времени. Текебаев тогда напомнил, что законопроект нельзя принять до 29 декабря, а после Нового года останется всего 10 дней для агитации за реформу.

Текебаев обращается к Бакирову

«Мирлан, за десять дней мы не успеем распечатать и раздать бюллетени. Мы не успеем опубликовать в газетах текст новой Конституции. Если все-таки проведут вместе с президентскими выборами, это будет политическое мошенничество», — считает Текебаев.

Он предложил отозвать законопроект, создать Конституционное совещание, обсудить и найти законный путь принятия основного закона. «Отец Конституции» удивлен, как это ему не показали готовящийся текст проекта, хотя у него есть со всеми депутатами личные отношения. По его словам, это означает, что текст писали в «подвале», а каждого депутата шепотом вызывали для подписи.

Секрет от Текебаева

Лидер «Ата Мекена» решил поделиться секретом политической конъюнктуры — если бы повторные парламентские выбора прошли 20 декабря, то 100 мандатов из 120 получили бы партии Камчыбека Ташиева и Садыра Жапарова. А они в свою очередь могли бы принять любую угодную им Конституцию. Поэтому Текебаев не согласен с мнением Токтогазиевой о том, что реформу Конституции должны провести депутаты седьмого созыва.

«Я знаю даже список депутатов, которые прошли бы в тот парламент, и он мог быть куда хуже, чем нынешний “чимкирик” Жогорку Кенеш. Нет гарантии. Поэтому коллеги, давайте отработаем последние полгода с ответственностью, чтобы избавиться от этого прозвища», — попросил Текебаев.

Токтогазиева не согласилась с версией депутата. Она считает, что если бы была такая возможность, то Садыр Жапаров поддержал бы такой сценарий.

Текебаев предложил депутатам обратиться в Венецианскую комиссию для рассмотрения проекта новой Конституции, если они считают себя «мужчинами».

О свободе слова

Бакиров сказал, что статья 23 новой Конституции подразумевает под собой мероприятия, которые рождают сомнения в традициях, культуре и истории кыргызского народа. Он предположил, что эта норма была написана против «негативных» явлений, как выставка против гендерного неравенства — Феминале 2019 года.

Текебаев напомнил, что в 2016 году Алмазбек Атамбаев прописал ценности, соблюдение которых могут допустить нарушение фундаментальных прав человека. Тогда все экспертное сообщество восстало против них, потому что это могло привести к диктатуре как в идеологических державах вроде Северной Кореи и Советского союза.

«Ведь нет закрепленного перечня кыргызских традиций. Везде по-разному: в IX веку было так, в XVII по-другому. Что мы будем делать, если запретят критиковать президента под прикрытием, что падыша — это представитель Бога на Земле, и его нельзя критиковать?», — вопрошает депутат.

Сания Токтогазиева отметила, что Кыргызстан, нарушая свободу слова этой 23 статьей, не сможет соблюсти заключенное с ООН соглашение. По нему, страна получит $65 млн финпомощи при условии соблюдения демократических ценностей.

По срокам проведения референдума, Текебаев сказал, что в личном разговоре Садыр Жапаров говорил, что организует его после президентских выборов. Однако окружающие Жапарова «молодцы, которые хватают руку, если даешь им палец», верят, что могут еще раз силой провернуть все.

В конце дискуссии Текебаев, Зулпиев и Бакиров пришли к согласию в том, что надо искать компромисс, а с референдумом спешить некуда, хоть это и продлит полномочия шестого созыва.