Оппозиционный политик Равшан Жээнбеков дал интервью журналистке Лейле Саралаевой из «Новых лиц», рассказал о том, что думает о политической ситуации и проекте новой Конституции.

Что не так с Конституцией?

По словам Жээнбекова, проект способен отбросить Кыргызстан на 30 лет назад, если останется в том виде, что вынесен на обсуждение. Он «проблемный», но наиболее беспокоят политика две вещи.

«Первая — президентская форма правления. Мы в ней живем уже 30 лет и сегодня разработчики Конституции хотят усилить власть президента еще больше. Мы 30 лет страдали от сильной президентской власти, но нам оказалось мало, мы хотим еще пострадать: еще больше власти, еще больше контроля со стороны одного человека.

Любая сильная президентская власть — трагедия, кризис и тупик, я это точно знаю: доказательство тому наш 30-летний опыт президентского правления», — заключил он.

Но больше президентской формы правления вызывает опасение стремление авторов ограничить народ: от цензуры до запрета на мирные собрания.

«Вторая — в этой Конституции столько глупых вещей, чтобы подавлять свободу слова, свободу мирных собраний, и в целом свободы! Если какое-то СМИ будет делать какие-то заявления, статьи, материалы «против нравственности и традиций», они будут закрыты. Я думаю, это полнейшая глупость!», — заявил Жээнбеков.

А люди проголосуют?

Тем не менее, по его словам, то, что изложено в проекте, это выражение части мнения общества.

«Я думаю, что разработчики на полном серьезе предложили нам такой вариант. Потому что скорей всего те люди, что ее писали, придерживаются таких взглядов и ценностей, думают, что через какие-то ограничения и возвышение национальных традиционных ценностей они могут решать государственные проблемы.

Они не понимают, что свобода слова, права человека важны для развития страны, решения политических, социальных, экономических проблем. Это их видение», — подчеркнул он, отметив, что положительно оценивает перспективы дальнейшего публичного обсуждения Конституции.

По мнению Равшана Жээнбекова, люди устали, и могут проголосовать даже и за этот изначальный вариант нового основного закона страны, что уже окрестили «ханституцией».

«Такая опасность есть, потому что общество, большинство нашего населения думает, что нам нужна сильная рука. Смотря на соседние Казахстан, Узбекистан, Россию они думают, что сильной рукой они смогут решать социально-экономические проблемы, установить законность, справедливость. Это традиционная ошибка большинства нашего населения.

Я думаю иначе: мы страдаем не от того, что у президента мало власти, а от того, что у президента много власти. Происходит несправедливость, отсутствие верховенства права, и мы каждый раз из-за этого сталкиваемся с революцией», — поделился он.

Что известно о Равшане Жээнбекове

Равшан Жээнбеков — экс-депутат парламента. При правлении Алмазбека Атамбаева он был в оппозиции, но позже переменил мнение о политическом оппоненте и во время кой-ташских событий оказался на территории дома Атамбаева.

Его задержали 12 декабря из-за его присутствия при штурме резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева, и предъявили обвинения по 7 тяжким и особо тяжким статьям, среди которых «Захват заложников», «Организация массовых беспорядков», «Насильственный захват власти». Все эти дела Равшан Жээнбеков считал политическими.

После событий 5 октября Равшан Жээнбеков покинул СИЗО-1, сейчас ему изменена мера пресечения и он баллотируется в президенты на досрочных выборах 10 января 2021 года.