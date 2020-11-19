Вице-премьер-министр Максат Мамытканов сообщил, что он вместе с председательницей Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабековой руководят республиканским штабом по проведению выборов.

По его словам, решение о совместной работе с ЦИК принято для обеспечения прозрачности голосования.

«Работа началась, все идет по календарному плану. Не должно быть сомнений в результатах выборов. Все зависит от нас. Мы проведем первые самые честные выборы в истории Кыргызстана», — заявил Мамытканов.

Он отметил, что на проведение президентских выборов и референдума потратят 500 миллионов сомов.

«Это деньги из бюджета. Никакая другая страна нам не помогает. С финансированием выборов проблем не будет», — заверил Максат Мамытканов.

Ранее посольство США в Бишкеке сообщило, что окажет Кыргызстану финансовую помощь на проведение досрочных президентских выборов и повторных выборов в парламент, которые пройдут в 2021 году.

«Средства окажут широкую поддержку Кыргызстану по усилению приверженности проведению инклюзивных, основанных на общепринятых правилах избирательных реформ и общественного контроля, включая изменения, которые были рекомендованы недавней миссией ОБСЕ по наблюдению за выборами», — говорилось в сообщении посольства.

Какую именно сумму получит Кыргызстан от посольства США пока неизвестно.

В дипмиссии добавили, что деньги направят и на поддержку Центральной избирательной комиссии (ЦИК) для проведения выборов «в соответствии с демократическими стандартами и законодательством Кыргызстана».

С наступлением политического кризиса, после отмены результатов парламентских выборов 4 октября, Кыргызстан занялся активным поиском средств на проведения выборов.

Кроме досрочных выборов президента и повторных выборов в парламент, в Кыргызстане хотят провести конституционную реформу. Соответствующий законопроект уже был представлен депутатами на общественное обсуждение.

На все эти мероприятия стране нужны сотни миллионов сомов.

Власти страны уже обратились за помощью в проведении выборов к Евросоюзу и Швейцарии.

Согласно утвержденной смете расходов ЦИК, на досрочные выборы президента 10 января планируется потратить 549 млн сомов. При этом глава ЦИК Нуржан Шайладбекова сообщила, что попытается привлечь для финансирования выборов доноров.