1 min read

Вице-премьер-министр Максат Мамытканов сообщил, что он вместе с председательницей Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабековой руководят республиканским штабом по проведению выборов.

По его словам, решение о совместной работе с ЦИК принято для обеспечения прозрачности голосования.

«Работа началась, все идет по календарному плану. Не должно быть сомнений в результатах выборов. Все зависит от нас. Мы проведем первые самые честные выборы в истории Кыргызстана», — заявил Мамытканов.

Он отметил, что на проведение президентских выборов и референдума потратят 500 миллионов сомов.

«Это деньги из бюджета. Никакая другая страна нам не помогает. С финансированием выборов проблем не будет», — заверил Максат Мамытканов.

Ранее посольство США в Бишкеке сообщило, что окажет Кыргызстану финансовую помощь на проведение досрочных президентских выборов и повторных выборов в парламент, которые пройдут в 2021 году.

«Средства окажут широкую поддержку Кыргызстану по усилению приверженности проведению инклюзивных, основанных на общепринятых правилах избирательных реформ и общественного контроля, включая изменения, которые были рекомендованы недавней миссией ОБСЕ по наблюдению за выборами», — говорилось в сообщении посольства.

Какую именно сумму получит Кыргызстан от посольства США пока неизвестно.

В дипмиссии добавили, что деньги направят и на поддержку Центральной избирательной комиссии (ЦИК) для проведения выборов «в соответствии с демократическими стандартами и законодательством Кыргызстана».

С наступлением политического кризиса, после отмены результатов парламентских выборов 4 октября, Кыргызстан занялся активным поиском средств на проведения выборов.

Кроме досрочных выборов президента и повторных выборов в парламент, в Кыргызстане хотят провести конституционную реформу. Соответствующий законопроект уже был представлен депутатами на общественное обсуждение.

На все эти мероприятия стране нужны сотни миллионов сомов.

Власти страны уже обратились за помощью в проведении выборов к Евросоюзу и Швейцарии.

Согласно утвержденной смете расходов ЦИК, на досрочные выборы президента 10 января планируется потратить 549 млн сомов. При этом глава ЦИК Нуржан Шайладбекова сообщила, что попытается привлечь для финансирования выборов доноров.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА