Глава Савайского айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области Мунарбек Сайпидинов обратился к председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Ранее оперативники ведомства провели обыск в его доме. Сайпидинов заявил, что это политическое гонение из-за связи с бывшим замглавы Таможни Райымбеком Матраимовым.

По его словам, сотрудники ГКНБ пришли к нему домой примерно в 6:40 утра 18 ноября, и это не первый случай такого «давления».

«На фоне событий 6 октября депутат парламента Данияр Толонов вместе с приближенными и депутатами айыльного кенеша разгромили мой кабинет. Но вместо того, чтобы расследовать их, производство ведут надо мной», — сказал глава Савайского айыл окмоту.

Также он упомянул депутата айыльного кенеша по имени Замир, который представляется всем бывшим адвокатом и приближенным Камчыбека Ташиева и «продает его имя».

«Чуть что случится, начинаются гонения из-за того, что я посаженный сын Райыма Матраимова. Райым Матраимов — мой названный отец. Он идет своей дорогой, я — своей. Почему на молодежь постоянно направлены политические гонения? На прошедших выборах я подвергся травле со стороны Асылбека Жээнбекова [депутат и брат экс-президента Сооронбая Жээнбекова]. Чего только не повидал с ними», — рассказал Сайпидинов.

Он добавил, что вместо того, чтобы обеспечить молодежь возможностями, ее подвергают политическим гонениям. В завершение своего обращения Сайпидинов попросил Ташиева принять его у себя, если он «хочет знать правду».

*Мунарбек Сайпидинов, он же Мунарбек Раимбеков, был известен, как сельский чиновник, который может себе позволить дорогостоящий отдых в Дубае и имеет портрет Раима Матраимова в рабочем кабинете.

Но в феврале 2020 года фамилию Сайпидинова упомянул в своем видеообращении боец смешанных единоборств Тологон Рахманберди уулу.

Тогда Рахманберди уулу рассказал о том, что Сайпидинов якобы пришел к нему в больницу вместе с чиновником ошской мэрии Кылычем Саркарбаевым и угрожал убийством. Угрозы якобы последовали после того, как Саркарбаев стрелял в спортсмена — чиновники требовали от пострадавшего не писать заявление.

Подозрение в создании ОПГ

В Госкомитете нацбезопасности сообщили, что обыск был проведен не только в доме Сайпидинова, но и в доме главы Сарайского айыл окмоту того же района. По данным ГКНБ, обыски были санкционированы судом в рамках досудебного производства. Двух глав айыл окмоту подозревают в создании организованной преступной группы.

«В ходе обыска в доме главы Сарайского айыл окмоту обнаружено холодное оружие, которое отправлено на экспертизу. В настоящее время ГКНБ в рамках уголовного дела рабочий кабинет главы Савайского айыл окмоту опечатан», — пишет пресс-служба ведомства.

Кто такой Райым Матраимов?

«Раим-миллион» или Райымбек Матраимов — экс-зампред таможенной службы и фигурант расследований журналистов «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о незаконном вывозе $700 млн из Кыргызстана.

20 октября Матраимова задержали сотрудники ГКНБ. По данным спецслужбы, Матраимов и другие должностные лица наладили коррупционную схему в системе Гостаможни с 2016 года.

Однако в этот же день стало известно о том, что Матраимова отпустили домой. В ГКНБ сообщили, что бывший таможенник заключил сделку со следствием и обещал до конца 2020 года выплатить в казну государства 2 млрд. сомов. Сейчас он перевел на спецсчет ГКНБ почти 500 млн сомов из этой суммы.

На пресс-конференции 12 ноября Садыр Жапаров, который на тот момент был и.о. президента, объяснил, что это было политическое решение, чтобы «государство хотя бы получило деньги в свою пользу».