Певец и автор гимна «Мекеним Кыргызстан» Бек Борбиев заявил на своей странице в фейсбуке, что поддерживает проект новой Конституции. По его словам, стране не хватает ответственности во власти.

«Из-за этого мы докатились до такого состояния. Поддерживаю, если один человек за все будет отвечать собственной головой. Я еще не читал новую Конституцию, буду поддерживать не читая», — написал Борбиев.

Проект Новой Конституции

17 ноября на сайте Жогорку Кенеша был опубликован законопроект о внесении изменений в Конституцию. Авторами проекта числятся 80 парламентариев.

Уже в первую ночь после публикации документа, юристы и гражданское общество подвергли критике изменения, которые предложили внести депутаты.

Юристы заявили, что это не поправки, а подмена Конституции. Кроме того, шестой созыв парламента не обладает полномочиями инициировать такие серьезные законопроекты.

Сам проект имеет в себе размытые определения — вроде слова «нравственность» — и наделяет главу государства еще большими возможностями.

Так, например, предложено ввести «народный курултай», который будет созывать президент. Решения курултая «рекомендательные» — но он сможет предлагать увольнять членов правительства.

В руках президента будет не только курултай, он сможет вести заседания кабмина и назначать министров и руководителей многочисленных госкомитетов.

Глава государства получит возможность править два срока подряд. А еще он сможет инициировать законопроекты.

Референдум по принятию поправок в Конституцию хотят провести в один день с выборами президента — 10 января 2021 года.

Садыр Жапаров поддерживает поправки в Конституцию. С тех пор, как он это заявил, началась кампания по продвижению проекта новой Конституции.

Бек Борбиев и «Мекеним Кыргызстан»

Ещё в августе 2020 года Бек Борбиев опубликовал ролик в котором исполнял песню в поддержку партии «Мекеним Кыргызстан». В тексте песни есть фразы «Мекеним Кыргызстан» («моя родина Кыргызстан»), а в самом клипе мелькает логотип партии.

Певец открыто поддерживал партию а также часто появлялся на её съездах.

Партия «Мекеним Кыргызстан» участвовала в парламентских выборах в октябре 2020 года. Тогда СМИ и гражданское общество сообщало о массовых нарушениях со стороны членов партии.

Партию в Кыргызстане связывают с влиятельным кланом Матраимовых. Среди членов партии числится депутат Искендер Матраимов.

Также среди кандидатов есть другие представители Матраимовых — адвокат Канатбек Азиз и журналистка Элнура Алканова.

Один из братьев, Раим Матраимов, ранее занимал должность заместителя председателя таможенной службы — он стал фигурантом журналистского расследования о выведении и легализации около 700 миллионов долларов через «теневых курьеров». Бизнесмен Айэркен Саймаити сообщил журналистам, что «отмывал деньги» через сеть курьеров, а покровительствовал им Раим Матраимов.

По словам Саймаити, деньги принадлежали китайскому бизнесмену Абдукадыру, который заработал их занимаясь контрабандой. После того, как они выводили деньги, Саймаити и его жена Вуфули Бумайлияму отправляли часть средств в благотворительный фонд Матраимовых — «Исмаил Ата». Саймаити был убит в ноябре 2019 года.

Подробнее с расследованием можете ознакомиться по этой ссылке. Также вы можете ознакомиться кто еще финансирует фонд имени «Исмаила Матраимова».

Фото на главной: фейсбук страница Бека Борбиева.