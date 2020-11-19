Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева — Замир Жоошев сообщил, что передал в Генеральную прокуратуру заявление по факту прослушки разговора Атамбаева с его адвокатом Сергеем Слесаревым.

Жоошев подал заявление, чтобы надзорный орган начал расследование по статье «Злоупотребление должностным положением».

«СИЗО ГКНБ расположено внутри центрального здания ГКНБ, которое является стратегическим объектом и особо охраняется. Так что никто из посторонних лиц не могло проникнуть внутрь СИЗО и записать разговор Алмазбека Атамбаева с его адвокатом», — написал юрист.

В ГКНБ пока не дали своих комментариев

Журналисты «Клоопа» после публикации Замира Жоошева обратились в ГКНБ, чтобы получить комментарий на заявление адвоката. В пресс-центре ГКНБ журналистам сообщили, что для получения комментария все вопросы необходимо направить на электронную почту.

Однако с момента отправки вопросов — 17 ноября, ответа от Госкомитета не поступало. На официальном сайте комитета также нет публикации по заявлению адвоката.

Сам Жоошев, в интервью журналисту «Клоопа» также сообщил, что после публикации заявления не получал никаких комментариев от ГКНБ.

Прослушка Атамбаева

Замир Жоошев заявил о прослушке еще 17 ноября. По его словам, видео он получил от гражданина, который нашел диск с записью разговора Атамбаева и Слесарева в кабинете Сооронбая Жээбекова.

Диск оказался у гражданина, когда он попал в Белый дом после его захвата во время беспорядков 5-6 октября. Жоошев получил диск на условиях анонимности.

«Записи разговоров были не случайными, а намеренными действиями. Иначе они не попали бы в Белый дом на электронном носителе. Должен быть установлен механизм такой прослушки в стенах СИЗО ГКНБ», — заявил Жоошев.