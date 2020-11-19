Пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщила журналисту «Клоопа», что рабочая группа ЦИК займется проверкой агитационного баннера в поддержку Садыра Жапарова.

Сам баннер, по сообщению 24.kg появился на трассе Бишкек — Ош. На нем расположено фото кандидата в президенты Садыра Жапарова и надпись «Чистое общество, Кыргызстан без долгов».

Кроме этого, на это видео отреагировал и сам Жапаров, на своей странице он заявил, что его предвыборный штаб не начинал никакой предвыборной кампании.

«Возможно, наши оппоненты намеренно пытаются спровоцировать. В любом случае виновные должны быть наказаны», — написал Жапаров.

Однако неизвестно, является ли этот аккаунт Садыра Жапарова официальным или нет. Так как пресс-секретарь Жапарова — Дастан Дуйшекеев — сообщил СМИ, что у Жапарова в соцсетях только один официальный аккаунт, но не сообщил какой именно.