Видео — самый популярный формат в интернете. И если раньше камера была только у профессионалов, то сейчас любой человек может снять популярное и интересное видео.

Мы объявляем набор на видеокурс, в котором научим вас создавать крутые видео.

Для кого этот курс?

Принять участие в тренинге может любой, кто хочет получить знания и навыки по созданию собственного видео для публикации на разных интернет-площадках. Это будет полезно и важно, журналистам, блоггерам, СММ-щиккам, PR-специалистам, активистам, волонтерам, организаторам мероприятий и всем, кто увлечен созданием видеоисторий. Мы вас этому научим..

Что будет на курсе?

Пять насыщенных дней с 7 по 11 декабря. С 10 утра до 6 вечера мы будем в офлайн учиться искать, снимать и монтировать интересные видеоистории на смартфоне, вы получите основы работы с видео-фото камерами, монтаж в программе Adobe Premiere, базовые знания по работе с освещением.

Кого-то из вас мы пригласим на второй этап школы, который пройдет с 14 по 18 декабря. Эта часть школы будет посвящена исключительно практике с возможностью трудоустройства в «Клоопе».

Кто будет вести занятия?

Ибрагим Хасан Ахунов — медиаэксперт с 25-летним опытом работы в СМИ и студиях в Кыргызстане. Начав работать в качестве ведущего и звукорежиссера на радио, он продолжил карьеру на телевидении и в международных проектах в качестве оператора и режиссера. Ибрагим Хасан-Акунов лауреат кинофестивалей «Правда» (Украина), «Соль Земли» (Самара, Россия), «Спасти и сохранить» (Ханты-Мансийск, Россия). Опыт тренерства — 15 лет.

Тилек Бейшеналиев — выпускник и бывший видеоредактор «Клоопа». После ухода из «Клоопа» создал собственный проект «Башта», для которого снимает крутые документальные видео о людях.

А где работают выпускники курсов?

Наши выпускники создают крутые проекты и работают в международных изданиях. Например, наш выпускник Айбол Кожомуратов стал продюсером «Настоящего времени», другой наш студент — Арсений Мамашев, сотрудничает с «Франс-Пресс».

Двое наших выпускников Азат Рузиев и Тилек Беишеналиев создали свой собственный проект «Башта» и снимают крутые документальные видео.

Бывший сотрудник видеокоманды «Клоопа» Виталий Белошапкин сейчас работает в проекте Интерньюса «Три точки».

Сколько стоит и как подать заявку?

Базовый курс пройдет 7-11 декабря: Оплатившим курс до 25 ноября предоставляется скидка — стоимость обучения составит 7000 сомов. Остальные участники заплатят полную стоимость в 8500 сомов.

Участники, отобранные по результатам базового курса, проходят во второй этап школы бесплатно.

Коронавирус же. Мы будем видеться?

Места ограничены, из-за пандемии коронавируса мы не можем набрать на этот курс много желающих. Поэтому мы набираем только 10 человек.

Во время занятий будут соблюдаться меры безопасности. Маски, санитайзеры, санитарная дистанция, проветриваемое помещение, очиститель воздуха.

Занятия будут проходить офлайн в офисе «Клоопа» по адресу: Бишкек, ул. Горького 48/1, ориентир ТЦ «Таш Рабат», магазин «Марко Поло».

Как оплатить?

У нас 100% предоплата, которую можно оплатить на Элсом — 0777932978 или

перевести на счет в банке KICB (наличными не принимаем). Это можно сделать тремя способами — через ibanking, кассу или платежный терминал банка KICB.

1. Переведите оплату на счет 1280026043417702 (получатель «Коомар Медиа», БИК: 128002;

2. Возьмите чек об оплате;

3. Вышлите фото чека на адрес school@kloop.kg или по WhatsApp на номер 0777932978.

Адреса точек оплаты KICB можно посмотреть здесь.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: +996777932978, Нургуль.

Дедлайн для подачи заявки

Заявку нужно отправить до 1 декабря 2020 года (до 23.59) — заполните форму ниже: