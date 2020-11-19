В Кыргызстане скончались два врача с COVID-19 — нейрохирург Рустамбек Уматалиев и врач-кардиолог Иманбек Уркасымов.

Уматалиев получал лечение в больнице в Оше. У 57-летнего врача была пневмония. Он умер в больнице утром 18 ноября.

Причиной смерти кардиолога Уркасымова стал обширный инфаркт миокарда. Врачу было 53 года.

На 19 ноября в Кыргызстане известно уже о 68 316 заражённых COVID-19. Из них 3 776 случаев заражения выявлено среди медработников.

По данным минздрава, за всё время пандемии в стране умерли 1 217 пациентов.

Зараженным медикам и семьям их погибших коллег полагаются компенсации — медики жалуются, что добиться выплат трудно.

На брифинге 13 ноября уполномоченная по вопросам предупреждения коррупции минздрава Индира Джумабаева сообщила, что медработник и его семья не получат компенсацию, если не знают где врач заразился COVID-19.