Депутат Рыскелди Момбеков в интервью изданию Sputnik Кыргызстан прокомментировал вызов депутатов, и его самого на допрос в МВД.

«Нынешние члены правительства должны были с себя начать разбирательства. Все были на площади “Ала-Тоо”. Почему вызывают только тех, кто выступает против проекта Конституции? Как будто что-то кроется в избирательном вызове на допрос. Сперва могут вызвать как свидетеля, а потом сделать виноватым», — заявил Момбеков.

Депутата вызвали на допрос в МВД в качестве свидетеля по делу о событиях 5-6 октября на площади «Ала-Тоо». Кроме него на допрос вызвали еще трех парламентариев — лидера партии «Республика» Мирлана Жеенчороева, а также членов партии «Ата Мекен» Жанара Акаева и Эмиля Токтошева.

При этом, пока неизвестно, вызвали ли на допрос членов правительства, участвовавших в протестах — например, главу ГКНБ Камчыбека Ташиева, вице-премьеров Максата Мамытканова и Эльвиру Сурабалдиеву, главу Финпола Сыймыка Жапыкеева, министра сельского хозяйства Тилека Токтогазиева, а также кандидата в президенты Садыра Жапарова.

Критика новой «Ханституции»

Новый проект Конституции опубликовали на сайте парламента 17 ноября. В этот же день проект подвергся резкой критике общественности, депутатов и юристов.

Юристы сообщили о том, что принятие новой Конституцию грозит узурпацией власти в стране. Так как по изменениям все три ветви власти будут подконтрольны президенту.