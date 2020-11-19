Экс-депутат парламента Алмамбет Шыкмаматов дал интервью изданию 24.kg о проекте новой Конституции, представленной депутатами на общественное обсуждение 17 ноября.

Он заявил, что проект новой редакции Конституции получился «уродливым», но отметил, что только проект, который можно изменить, поэтому сам Шыкмаматов не стал бы «драматизировать ситуацию».

«Чимкирикский» парламент

«80 депутатов самого непопулярного созыва Жогорку Кенеша, чья легитимность после 28 октября 2020 года под большим вопросом, оказались авторами новой Конституции. Это нонсенс, абсурд! Они, в основной своей массе, являются бесхребетными чимкириками до такой степени, что просто подписали предложенный проект, даже не удосуживаясь его прочитать», – заявил экс-депутат.

Шыкмаматова спросили о том, не выступал ли он сам ранее за конституционную реформу. Он ответил, что действительной выступает за нее, так как не хочет «чимкирикский парламент».

«Но я хочу ответственную и эффективную власть. Я против того, чтобы новую Конституцию писали где-то в кулуарах и потом под фиктивным авторством презентовали общественности», – отметил он.

По мнению Шыкмаматова, подготовка и обсуждение нового проекта должны быть открытыми и прозрачными, а новая Конституция – документом консенсуса.

Он отметил, что споры в ходе подготовки – это нормально, но главное – соблюсти все юридические процедуры в ходе ее принятия от этапа написания до введения. Ни внутри Кыргызстана, ни у международной общественности легитимность Конституции не должна вызывать сомнений.

По словам бывшего депутата, сейчас депутаты обязаны отозвать свой проект, «если мы не хотим опять оказаться перед угрозой политического кризиса, базирующегося на кризисе легитимности новой власти». По его мнению, к конституционной реформе надо вернуться после президентских выборов.

«До этого Жогорку Кенеш обязан обеспечить кворум в Конституционной палате, соблюсти все процедуры, сформировать конституционное совещание и другое. Спешка в этом вопросе ни к чему», – сказал он.

«Заложник» юристов

Шыкмаматова спросили об участии Садыра Жапарова в ситуации с конституционной реформой.

«Можете верить, можете не верить, но в этой ситуации Садыр Жапаров оказался заложником юристов, которые его заверили, что все в порядке. Я уверен, что он сам не в восторге от этого проекта Конституции», – ответил он.

По его словам, после заключения Венецианской комиссии стало ясно, что нынешний парламент шестого созыва не легитимен в глазах международной общественности и не может менять Конституцию.

«Плюсы и минусы» парламентаризма

Он также прокомментировал содержание проекта новой Конституции, подчеркнув, что для избежания диктатуры и узурпации власти, необходимо предусмотреть в четкую систему сдержек и противовесов.

«Идеальных форм правления не существует – у каждой свои плюсы и минусы. Мы жили при президентской форме правления — в стране была и коррупция, и разгул криминала, и отсутствие социальных «лифтов» для молодежи, и негодное качество государственного управления. А разве переход к парламентаризму в 2010 году избавил нас от этих недостатков? Нет. Только усугубилось», – сказал Шыкмаматов.

По мнению экс-депутата, как только институт депутатской неприкосновенности стали корректировать «по популистским соображениям», парламентариев стали «держать на крючке», сажая в тюрьмы и заводя против них уголовные дела.

«Депутатам надо дать полную неприкосновенность. Только тогда мы получим самостоятельный и независимый от президента парламент. Депутаты не должны бояться, что их за позицию могут задержать, возбудить уголовное дело. Сильный парламент — обязательное условие эффективной президентской республики», – сказал он.

По мнению бывшего парламентария, при президентской форме правления у исполнительной власти нет ответственности перед парламентом, но у депутатов есть другие действенные механизмы влияния. К примеру, у парламента должно быть право объявить импичмент президенту, а у него вот у него не должно быть права роспуска депутатского корпуса.

«Авторы этого проекта-уродца хотели услужить Садыру Жапарову, а на самом деле его подставили. Вот зачем надо было прописывать для президента два срока по пять лет? Мы от этого ушли целенаправленно, закрепив в Конституции один, шестилетний срок», — заявил Шыкмаматов.

Он отметил, что курултай – это неплохая идея, которая была заложена в Конституции 2010 года, но закон о его деятельности так и не был принят.

По его мнению, курултай должен не определять политику и решать кадровые вопросы, а закрепить связь центральной власти с регионами.

«Раз в год делегаты приезжают и рассказывают власти о проблемах на местах. Все. Точка. И, конечно, весь этот «праздник» должен быть не за государственный счет», – сказал он.

«Конституция должна объединять»

Шыкмаматов также прокомментировал самое спорное нововведение предлагаемого проекта Конституции – 23 статью, которую СМИ, эксперты и медиасообщество уже назвали попыткой посягательства на свободу слова.

Он согласился с тем, что предлагается введение цензуры, и отметил, что оно ассоциируется со скандальным законопроектом о манипуляции информацией.

По мнению Шыкмаматова, власть не должна идти на поводу споров о вечных ценностях, и должна соблюдать баланс в этом вечном споре.

«В Конституции не должно быть никаких перегибов, даже отдаленно напоминающих цензурирование или покушение на область прав и свобод человека. В центре любой Конституции должны стоять ценности прав и свобод человека, неприкосновенность частной собственности, свобода слова и свобода мысли», – сказал он.

По его словам, в стране сильный гражданский сектор и СМИ, а граждане уже трижды запросто меняли власть.

«Это важный урок всем, кто хочет управлять Кыргызстаном. Не думаю, что Садыр Жапаров захочет уронить свой рейтинг еще до президентских выборов. Новая Конституция должна объединять, а не разъединять», – сказал Шыкмаматов.

Проект Новой Конституции

17 ноября на сайте Жогорку Кенеша был опубликован законопроект о внесении изменений в Конституцию, его авторами числятся 80 парламентариев.

Уже в первую ночь после публикации документа, юристы и гражданское общество подвергли критике изменения, которые предложили внести депутаты.

Юристы заявили, что это не поправки, а подмена Конституции. Кроме того, шестой созыв парламента не обладает полномочиями инициировать такие серьезные законопроекты.

Проект новой Конституции имеет в себе размытые определения — вроде слова «нравственность» — и наделяет главу государства еще большими возможностями. Так, например, предложено ввести «народный курултай», который будет созывать президент. Решения курултая «рекомендательные» — но он сможет предлагать увольнять членов правительства.

В руках президента будет не только курултай, он сможет вести заседания кабмина и назначать министров и руководителей многочисленных госкомитетов. Глава государства получит возможность править два срока подряд. А еще он сможет инициировать законопроекты.

Референдум по принятию поправок в Конституцию хотят провести в один день с выборами президента — 10 января 2021 года.

Садыр Жапаров поддерживает поправки в Конституцию. С тех пор, как он это заявил, началась кампания по продвижению проекта новой Конституции.

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