Бывший вице-спикер парламента Кубанычбек Исабеков на экстренном гражданском форуме 20 ноября прокомментировал проект новой Конституции. По его словам, депутаты не могут приостанавливать действие законов.

«Функции депутатов – принимать законы, но нигде нет нормы о том, что они могут приостанавливать действие некоторых законов. Для чего сейчас предлагается новая Конституция? Президент хочет стать супер-президентом, который не будет отчитываться перед парламентом. Тогда зачем нужен Жогорку Кенеш?» — заявил чиновник.

Он предложил парламентариям утвердить бюджет на 2021 год и самораспуститься.

«Это самый простой выход. Ради блага страны нужно пойти на самороспуск. Сначала нужно бы провести парламентские выборы, потом президентские, и только после этого думать над внесением изменений в Конституцию», — сказал Исабеков.

Проект новой Конституции

80 депутатов парламента 17 ноября вынесли на общественное обсуждение проект новой Конституции. Референдум по нему предлагается провести в день досрочных президентских выборов 10 января 2021 года.

Инициатором поправок в главный закон страны был кандидат в президенты Садыр Жапаров. Уже после того, как он впервые описал, какие изменения хочет видеть в Конституции, юристы заявили, что это не поправки, а подмена Конституции. Кроме того, шестой созыв парламента не обладает полномочиями инициировать такие серьезные законопроекты.

Проект новой Конституции имеет в себе размытые определения — вроде слова «нравственность» — и наделяет главу государства еще большими возможностями. Так, например, предложено ввести «народный курултай», который будет созывать президент. Решения курултая «рекомендательные» — но он сможет предлагать увольнять членов правительства.

В руках президента будет не только курултай, он сможет вести заседания кабмина и назначать министров и руководителей многочисленных госкомитетов. Глава государства получит возможность править два срока подряд. А еще он сможет инициировать законопроекты.

Кроме того, в предлагаемых поправках уже рассмотрели угрозу правам человека и попытку давления и цензурирования СМИ.

Так, статья 23 проекта новой Конституции гласит:

В Кыргызской Республике запрещаются печатные издания, в том числе издания на электронных носителях, зрелища и общественные мероприятия, противоречащие общепризнанным нравственным ценностям, традициям народов Кыргызстана, а также международным стандартам.

Распространение в средствах массовой информации сведений, содержание которых может нанести вред нравственности и культуре народа Кыргызстана, ограничивается или запрещается в соответствии с законом.

При этом, что именно подразумевается под «общепризнанными нравственными ценностями и традициями» и кто их будет определять, инициаторы законопроекта не уточнили.