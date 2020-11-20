Глава «Института Медиа Полиси» Бегаим Усенова дала свою оценку действиям инициаторов законопроекта о внесении изменений в Конституцию. Она, ссылаясь на законы, говорит, что проведение референдума 10 января станет грубым нарушением законодательства, а отсутствие Конституционного совещания приведёт к потере доверия к властям.

Что за референдум?

На сайте парламента опубликовали проект новой Конституции. В нем написано, что референдум по принятию этой Конституции нужно провести 10 января 2021 года. В этот же день пройдут выборы президента.

Что не так с датой?

По словам Усеновой, это дата не подходит под требования законодательства. Она отмечает, что с момента публикации законопроекта — 17 ноября — в течение 1 месяца должны проходить общественные слушания, то есть, до 17 декабря. И только тогда, по закону, парламентарии могут обсудить дату проведения референдума.

«На принятие закона о назначении референдума согласно законодательству есть 1 месяц — закон принимается с момента регистрации не ранее одного месяца и не позднее 3 месяцев. 17 декабря + 1 месяц = 17 января, но никак не 10 января. Поэтому проведение референдума до 17 января будет грубым процессуальным нарушением», — считает Усенова.

Но проект же на обсуждении, значит можно поправить?

Усенова говорит, что после общественного обсуждения парламентарии должны учесть замечания и внести изменения в законопроект. Однако сделать это будет невозможно — по закону нельзя вносить изменения в проект Конституции после назначения референдума.

«Возникает вопрос, а когда и кем будут вноситься изменения? Ведь до сих пор нет никакого списка членов Конституционного совещания. Получается, законопроект находится на общественном обсуждении, но технически вносить в него изменения некому», — написала правозащитница.

По её словам, правозащитникам и юристам обещали, что в парламенте проведут созыв Конституционного совещания, однако этого так и не произошло.

«Имена людей, которые будут в составе Конституционного совещания, никому неизвестны. А ведь это не какая-то игрушка. Созыв Конституционного совещания должен проводиться через опубликование официального документа о том, что согласно такому-то нормативно-правовому акту созывается такой-то список людей, таких-то представителей, чтобы доработать проект в соответствии с предложениями и замечаниями в рамках общественного обсуждения. Это делается для того, чтобы у всех был доступ к информации, где, что и кем производится», — сказала она.

Усенова говорит, что несоблюдение законодательства авторами проекта, вызывает сомнения и недоверие.

«Есть впечатление, что инициаторы хотят принять Конституцию без реального обсуждения и прислушивания к рекомендациям со стороны представителей разных социальных групп. А это приведет к тому, что люди не будут верить ни этому референдуму, ни этой конституции. А в отсутствие доверия ни о какой легитимности речи идти не может», — считает Усенова.

А что предлагает проект Конституции?

Инициаторами законопроекта о внесении изменений в Конституцию являются 80 депутатов, большая часть из которых участвовала в выборах в парламент 4 октября от партий «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик» и «Кыргызстан».

В ту же ночь, когда опубликовали проект новой Конституции, на поправки обрушилась критика со стороны юристов, некоторых депутатов и пользователей социальных сетей.

Юристка Сания Токтогазиева высказалась против новой Конституции. По ее словам, этот закон приведет Кыргызстан в авторитаризму.

Проект имеет в себе размытые определения — вроде слова «нравственность» — и наделяет главу государства еще большими возможностями.

Так, например, предложено ввести «народный курултай», который будет созывать президент. Решения курултая «рекомендательные» — но он сможет предлагать увольнять членов правительства.

В руках президента будет не только курултай, он сможет вести заседания кабмина и назначать министров и руководителей многочисленных госкомитетов.

Глава государства получит возможность править два срока подряд. А еще он сможет инициировать законопроекты.

В социальных сетях новый проект основного закона прозвали «Ханституцией».

«Акаева, Бакиева было мало. У нас будет новый хан и ещё покруче. Все сторонники Садыра Жапарова потом не смогут даже пикнуть против хана. Будете сидеть в тюрьме или отмечаться ГКНБшникам, а возможно даже ОПГшникам», — считает депутат Дастан Бекешев.

Некоторые из списка авторов проекта и вовсе заявили о том, что не подписывали или не видели документ. А Омурбек Теебаев заявил, что это не поправки в Конституцию, а новая Конституция и у депутатов нет полномочий инициировать ее принятие.