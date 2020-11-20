В Академии наук 20 ноября прошло первое заседание Конституционного совещания, указ о котором и.о. президента Талант Мамытов подписал чуть ранее этим же днем. На нем эксперты рассматривали проект новой Конституции, который был вынесен на обсуждение ночью 17 ноября.

На Конституционном совещании председательствует заведующий кафедрой международного и конституционного права юридического факультета КРСУ Бекбосун Борубашов. Он заявил, что в установлении диктатуры в Кыргызстане виноваты политические партии.

«Говорят, что если примут этот вариант основного закона, установится диктатура. Она у нас давно уже есть. Кто установил диктатуру? Политические партии. Они разделили себе все начиная с Белого дома до айыла, министерства в правительстве», — считает Борубашов.

По его мнению, в Кыргызстане не хватает народовластия — демократии, и не только в парламенте, но и на улицах и в экономике. Он открыто сказал, что по новой Конституции, страна идет к чистой президентской форме правления.

«По действующему основному закону, политпартии не могут работать в госучреждениях, муниципалитетах. Но вот, смотрите, депутаты парламента есть, а парламент — это госорган. Горкенеш относится к муниципалитету, а там работают партии. Мы сами противоречим основному закону», — сказал председатель совещания.

Борубашов отметил, что для определения формы правления нужно сначала установить, какой главный госорган будет закреплять правительство и принимать от него отчеты.

Он считает, что для этого нужно взять «хороший опыт» президентского правления в мире и учесть «местный менталитет».

Кроме того, уже после заседания он заявил журналистам, что готов взять на себя ответственность за проект новой Конституции и даже назвал себя его соавтором.

Этот проект главного закона страны очень сильно увеличивает власть президента, а вот премьер остается номинальным чиновником. Кроме того урезаются возможности парламента, появляется курултай, который тоже будет подвластен президенту. Отдельные статьи проекта противоречат друг-другу, есть большой риск, что принятие такого варианта Конституции приведет к авторитаризму, цензуре и давлению на свободы и права.

Законопроекты, спущенные сверху

Хотя Борубашов и обвинил партии в диктатуре, сами кыргызские депутаты не раз заявляли, что парламент Кыргызстана крайне лоялен к президенту и его аппарату. Об этом часто писали нардепы Дастан Бекешев и Жанар Акаев, говорили депутаты Мирлан Жээнчороев и Исхак Масалиев.

Говорилось о том, что законопроекты «спускают с седьмого этажа» — аппарата президента, а перед голосованием депутаты ждут «подсказку» — как реагировать, голосовать и оппонировать журналистам.

Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова, которая с 2015 по 2017 год была депутаткой шестого созыва, считает, что зависимость парламента от главы государства сохранилась еще со времен президентства Алмазбека Атамбаева.

По ее словам, не только нашумевший законопроект об НКО, но и все другие важные инициативы не могли приниматься депутатами без одобрения аппарата президента.

«Когда идет команда какой-то законопроект не регистрировать, вставляют палки в колеса. Когда дают добро, все проходит по обычным процедурам. А вот когда просто спускают сверху, законопроект проводится усиленными темпами в нарушение процедур», — делится Джакупова.

После публикации проекта новой Конституции похожие слова сказал депутат Дастан Бекешев.