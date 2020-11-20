Пресс-служба президента сообщила, что и.о. главы государства Талант Мамытов подписал указ об образовании Конституционного совещания.

В самом указе говорится, что Конституционное совещание проведет общественное обсуждение:

Совершенствования основ конституционного строя;

Прав и свобод человека и гражданина;

Системы государственной власти;

Оптимизации и разграничений полномочий между ветвями государственной власти.

По итогам общественного обсуждения Конституционное совещание внесет предложения по проекту новой Конституции в Жогорку Кенеш. В этом им поможет пресс-службы аппарата парламента и президента.

Контроль за работой Конституционного совещания возложили на вице-спикера Мирлана Бакирова и руководителя аппарата президента Суйунбека Касмамбетова.

На создание совещания отреагировал депутат Дастан Бекешев. В своем телеграм-канале он пояснил, что Конституционное совещание образовывают постановлением парламента, а не указом и.о. президента.

«Указ президента здесь не правильный, президент не может вносить законы в парламент», — пояснил он.

Не вносимые поправки и неверные даты

Проект новой Конституции после его публикации вызвал массу критики со стороны депутатов, юристов и общественности.

Глава «Института Медиа Полиси» Бегаим Усенова дала свою оценку проекту и выявила несколько нарушений.

Так по словам Усеновой, одна из проблем это дата, предложенная для проведения референдума.

Она пояснила, что с момента публикации законопроекта — 17 ноября — в течение 1 месяца должны проходить общественные слушания, то есть, до 17 декабря. И только тогда, по закону, парламентарии могут обсудить дату проведения референдума.

«Проведение референдума до 17 января будет грубым процессуальным нарушением», — сообщила Усенова.

Кроме этого, глава «Медиа Полиси» отмечает, что после общественного обсуждения, депутаты должны учесть замечания и внести изменения в проект. Но этого сделать не получится, так как по закону нельзя вносить изменения в проект Конституции после назначения референдума.

Против проекта новой Конституции высказался и политик Омурбек Текебаев, которого еще называют «отцом Конституции».



Текебаев заявил, что депутаты — инициаторы проекта сначала должны были просить разрешения у Конституционной палаты — соответствует ли проект нормам закона, но не сделали этого и этим нарушили закон.