Пресс-служба правительства сообщила, что глава ГКНБ Камчыбек Ташиев стал руководителем межправительственной делегации по делимитации и демаркации госграницы.

Ташиева представили членам кыргызской делегации и они обсудили возобновление работы комиссии по двустороннему сотрудничеству, а также начало работы правительственных комиссий по делимитации и демаркации границы с соседними странами.

ГКНБ и Госпогранслужбу объединил Садыр Жапаров 14 ноября пока был на посту и.о. президента. Жапаров принял такое решение, чтобы «усовершенствовать систему охраны госграниц, противодействовать проникновению международных банд и незаконных грузов — наркотиков и оружия».

О намерении объединить погранслужбу и ГКНБ Жапаров заявил еще 2 ноября во время своей поездки в Баткенскую область.

Инициативу Жапарова сразу раскритиковали ветераны погранслужбы. Они заявили, что она надуманная, так как ранее пограничную службу уже два раза включали в структуру спецслужбы и возвращали обратно.

Ветераны рассказали, что укрепление безопасности границ остается без должного внимания и финансирование этой сферы проводится по остаточному принципу.

Против инициативы высказался и экс-заместитель председателя Госпогранслужбы Акылбек Арстанбеков. По его словам, решение Жапарова прервет ичное сотрудничество и перекроет пути получения грантовой помощи. Ранее погранслужба получала средства от ООН, ОБСЕ и Международной организации по миграции.

Камчыбека Ташиева на пост главы ГКНБ назначил Садыр Жапаров сразу же после того как стал и.о. президента после отставки Сооронбая Жээнбекова.

Ташиев — близкий друг и соратник Жапарова. Они также являются основателями партии «Мекенчил», Ташиев шел на парламентские выборы 4 октября в качестве кандидата от этой партии.

Кроме назначение Ташиева главой ГКНБ, Жапаров назначил ряд однопартийцев из «Мекенчил» на должности полпредов нескольких областей, а также назначил главой Госкомиссии по делам религий, адвоката, который защищал Жапарова в суде.