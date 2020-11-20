Комитет сопротивления политическим репрессиям 20 ноября выпустил обращение относительно вызовов на допрос в МВД депутатов парламента Жанарбека Акаева, Рыскелди Момбекова, Эмиля Токтошева и Мирлана Жеенчороева.

Согласно обращению, эти вызовы нужно расценивать как давление на законодательную власть и «на народных избранников, которые имеют противоположное от действующей власти мнение на перекройку Конституции, дату проведения выборов депутатов и президента».

«Это продолжение практики выборочной карательной политики, которая стала рецидивом на протяжении последних лет в стране. К сожалению, нынешняя власть повторяет эти фатальные ошибки по очищению политического поля от конкурентов», – говорится в обращении комитета.

По мнению основателя и главы комитета Адиля Турдукулова, причиной событий 5 октября стали не только результаты выборов, но и «неспособность властей выстроить двусторонний диалог с оппозицией, гражданским обществом и независимыми СМИ».

«К сожалению, и нынешняя власть, до конца не легитимизировав свой статус в глазах кыргызстанцев и международного сообщества, пытается поставить телегу впереди лошади – через изменение Конституции в один день с выборами президента», – написано в обращении комитета.

Турдукулов называет бывшего и.о. президента Садыра Жапарова ответственным за изменение Конституции, и призывает его прекратить «деструктивные действия, которые в конце концов наносят вред ему самому».

Ранее МВД опубликовало заявление, в котором призвала активистов и общественных деятелей не связывать допросы депутатов с политикой и мнением против реформы Конституции.

В министерстве заявили, что депутатов вызвали на допросы по фактам событий, которые начались 5-6 октября и продолжились 9 октября.

«Призываем представителей некоторых общественных организаций воздержаться от опрометчивых заявлений и не связывать проводимые следственные мероприятия с политикой, это неуместно и неправильно», — сообщили в МВД.

В ведомстве добавили, что следователи также допросят в качестве свидетелей сотрудников милиции и общественных деятелей.

«Подробности дела мы пока не можем разглашать из-за тайны следствия», — пояснили в министерстве.

Новая Конституция и допросы депутатов

Ранее МВД вызвало на допрос в качестве свидетелей четверых политиков — лидера партии «Республика» Мирлана Жеенчороева, членов партии «Ата Мекен» Жанара Акаева, Эмиля Токтошева и Рыскелди Момбекова.

В МВД сообщили, что их вызвали как свидетеля по делу о событиях 5-6 октября. Но политик Рыскелди Момбекова заявил, что на допрос «вызывают только тех, кто выступает против проекта Конституции».

Пока неизвестно, вызвали ли на допрос других политиков, которые были в этот день на площади «Ала-Тоо». Также пока неизвестно будут ли вызывать на допросы главу ГКНБ Камчыбека Ташиева, главу Минсельхоза Тилека Токтогазиева, главу Финполиции Сыймыка Жапыкеева и других, которые также были на площади 5 октября.

По этому же делу ранее на допрос пытались вызвать членов ЦИК. 21 октября в здание ЦИК пришел следователь, который вызвал всех членов комиссии на допрос в МВД по событиям 5-6 октября.

Тогда член ЦИК Гульнара Джурабаева заявила, что вызов на допрос «считается актом устрашения независимого конституционного органа».