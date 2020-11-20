Депутат Дастан Бекешев обратился к генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву с требованием привлечь к уголовной ответственности замглавы Аппарата президента Бектура Зулпиева.

Что сделал Зулпиев?

Как отметил в своем Фейсбуке парламентарий, Зулпиев нарушил Конституцию Кыргызстана и вмешался в создание нового проекта Конституции, на что права не имел.

Согласно статье 79 Конституции КР, президент и Аппарат президента не имеют права выдвигать новые законы, в том числе и проект новой Конституции.

«Сотрудники Аппарата президента превысили свои должностные полномочия, выразившиеся в подготовке законопроекта «О референдуме», а так же в сборе подписей депутатов Жогорку Кенеша с целью инициирования проекта», — утверждает Бекешев.

В числе 80 фамилий авторов новой версии Конституции, что указаны на сайте парламента Зулпиева нет. Но при изучении истории создания файлов проекта основного закона страны и их редактирования информация о том, что Зулпиев участвовал в создании и правке документа, осталась.

Это подтвердило данные сразу нескольких политиков, что за проектом стоит именно юрист Бакиева. На этих основаниях Зулпиев может быть привлечен к ответственности за превышение полномочий.

Ранее пресс-секретарь и.о. президента Галина Байтерек заявила, что Зулпиев не автор проекта Конституции и об авторах расскажут позже. Депутат Дастан Бекешев заявил, что флэш-накопитель с файлом проекта изменений в Конституцию принесли из аппарата президента и загрузили файл на сайт парламента.

История нового проекта Конституции

Конституционная реформа в стране — пункт в предвыборной программе партии Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева «Мекенчил». Когда после начала политического кризиса Жапаров вышел из тюрьмы и с помощью сторонников стал и.о.президента и премьером, он заявил, что реформа необходима. По его словам, Кыргызстан должен стать президентской страной.

По инициативе Жапарова были перенесены выборы в парламент на неизвестный срок, и началась конституционная реформа. Жапаров оправдывал перенос выборов в парламент на неизвестный срок «стабилизацией ситуации и повышением уровня доверия населения» к выборному процессу. Юристы же считали, что он нарушает Конституцию и выталкивает Кыргызстан из правового поля навстречу кризису.

Проект новой Конституции выставили на общественное обсуждение 17 ноября, и он уже получил в народе название «Ханституция». Ряд депутатов, что значатся в авторах и инициаторах новой Конституции, уже заявил, что не видел документ и не участвовал в его разработке.

Многие политики называют ее откатом в авторитаризм и времена Курманбека Бакиева, и даже в средневековье и опасаются за свободу народа, если ее введут. А экс-президент Роза Отунбаева на экстренном заседании Комитета гражданского контроля и вовсе заявила, что после внедрения этой Конституции мир республику перестанет признавать и оказывать ей помощь.

Другие политики считают, что Жапаров стал жертвой юристов. При этом президентская форма правления, народный курултай как главный орган страны (правда, подотчетный президенту) в документе, как и ряд других идей, уже мелькали в выступлениях Жапарова после освобождения.

А депутат Канат Исаев в открытую заявил, что автор проекта Садыр Жапаров, но в в официальном списке творцов проекта Конституции его фамилии нет.