Пресс-секретарь ОАО «Международный аэропорт Манас» Алия Курбанова в своем Фейсбуке заявила, что контрольный пакет акций главного аэропорта страны не продавали.

Информация об этой сделке появилась в кырнете несколько дней назад — якобы сделка произошла от лица Бактыбека Сыдыкова, недавно и со скандалом назначенного председателя правления ОАО. Но эта информация, по данным пресс-службы, не соответствует действительности.

«ОАО «МАМ» это одна из бюджетообразующих компаний в стране. К тому же стратегическое предприятие, контрольный пакет акций которого (79,05 %) принадлежит государству в лице Фонда по управлению государственным имуществом КР (ФУГИ).

В свою очередь, ФУГИ КР не проводил аукцион и не выставлял на продажу акции ОАО «МАМ». Такое решение принимается и отрабатывается только на уровне правительства КР по согласованию с Жогорку Кенешем КР, а не председателя правления ОАО «МАМ»», — пояснила Курбанова.

Слух о продаже контрольного пакета акций появился после того, как стало ясно, что бывший и.о президента, премьер Садыр Жапаров, не выполнил обещания и не уволил Сыдыкова. Жапаров заявил, что сделает это, если Сыдыков за десять дней не одолеет коррупцию в аэропорту и не придумает план решения проблем стратегического объекта.

Экс-депутат парламента сам пообещал Жапарову уложиться в этот срок в обмен на свое кресло: часть коллектива была недовольна директором и требовала у Жапарова его заменить, но тот решил подождать с увольнением ставленника от ФУГИ.

«Мы узнали, что в аэропорту есть схемы, посредством которых средства уходят в левый карман. Он ранее работал там. Поэтому ему хорошо известны эти схемы. Он сказал, что за 10 дней вернет определенную сумму денег в бюджет. Если не вернет, то тогда уйдет», — рассказал Жапаров в эфире программы «Ала-Тоо 24».

Сыдыков даже согласился на то, что если не справится и покинет пост, то может сесть в тюрьму. Правда, громких разоблачений коррупции и контрабанды, серых денежных потоков в аэропорту за этим не последовало, и Сыдыков остался на посту.

Назначение Сыдыкова

Сын советника бывшего кыргызского президента Курманбека Бакиева и экс-депутат от «Ата-Журт» возглавил аэропорт «Манас» 21 октября. До политического кризиса и последовавших за ним перестановок Бактыбек Сыдыков собирался прийти в седьмой созыв парламента в составе «Мекеним Кыргызстан».

На следующий день после его назначения более 50 сотрудников аэропорта вышли на митинг. Они заявили, что Сыдыков должен покинуть пост, потому что уже руководил аэропортом с 2007 по 2010 год, и зарекомендовал себя негативно. А Жапаров, который одобрил кандидатуру Сыдыкова после ее выдвижения Фондом госимущества при правительстве КР, должен слышать и мнения обычных людей при подборе кадров.

После этого и. о президента, премьер-министр вызвал Сыдыкова на ковер. Но решил его не увольнять в обмен на то, что глава аэропорта за десять дней обещал представить концепцию борьбы с коррупцией в аэропорту и решения проблем стратегического объекта.

При этом на официальных сайтах правительства и аэропорта не было информации о переговорах. О них стало известно только после публикации в Фейсбуке руководителя пресс-службы организации Алии Курбановой.

Сам Сыдыков заявил, что часть сотрудников вышла на митинг из-за накопившихся проблем, которые будут решать, а некоторые из митингующих «представляют интересы определенных людей и кланов».

По информации пресс-службы аэропорта, после митинга и встречи с Жапаровым он по своей инициативе провел несколько встреч с сотрудниками разных служб аэропорта и выслушал их жалобы и предложения. После чего там подчеркнули, что «на предприятии разногласий и конфликтных ситуаций нет».