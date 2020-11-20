Республиканский штаб сообщил, что на 20 ноября в Кыргызстане скончались шесть пациентов с коронавирусом.

По одному случаю смерти зарегистрировали в Ошской и Нарынской областях и четыре смерти в Бишкеке. Всего за время пандемии в Кыргызстане скончались 1 223 пациента с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

По данным штаба за сутки выявили 386 новых случаев заражения коронавирусом.

Бишкек — 119

Ош — 2

Чуйская область — 118

Ошская область — 30

Таласская область — 17

Нарынская область — 11

Иссык-Кульская область — 55

Джалал-Абадская область — 7

Баткенская область — 27

По данным штаба, за все время пандемии в стране выявили 68 702 случая заражения COVID-19.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 427 пациентов. По всей стране за время пандемии с выздоровлением выписали 59 789 пациентов.

Среди медработников выявили 11 новых случаев заражения COVID-19.

Бишкек — 6

Баткенской области — 2

Иссык-Кульской области — 2

Таласской области — 1

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 4 медработника. Всего COVID-19 подтвердился у 3 787 медиков, из которых всего выздоровели 3 525 медработников.