Республиканский штаб сообщил, что на 20 ноября в Кыргызстане скончались шесть пациентов с коронавирусом.
По одному случаю смерти зарегистрировали в Ошской и Нарынской областях и четыре смерти в Бишкеке. Всего за время пандемии в Кыргызстане скончались 1 223 пациента с коронавирусом и внебольничной пневмонией.
По данным штаба за сутки выявили 386 новых случаев заражения коронавирусом.
- Бишкек — 119
- Ош — 2
- Чуйская область — 118
- Ошская область — 30
- Таласская область — 17
- Нарынская область — 11
- Иссык-Кульская область — 55
- Джалал-Абадская область — 7
- Баткенская область — 27
По данным штаба, за все время пандемии в стране выявили 68 702 случая заражения COVID-19.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 427 пациентов. По всей стране за время пандемии с выздоровлением выписали 59 789 пациентов.
Среди медработников выявили 11 новых случаев заражения COVID-19.
- Бишкек — 6
- Баткенской области — 2
- Иссык-Кульской области — 2
- Таласской области — 1
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 4 медработника. Всего COVID-19 подтвердился у 3 787 медиков, из которых всего выздоровели 3 525 медработников.