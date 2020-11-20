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Правительство 19 ноября приняло постановление о введении запрета на вывоз определенных видов сельскохозтоваров из Кыргызстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Такую инициативу предложил министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев. По его словам, это делается для продовольственной безопасности страны, а экспорт вновь разрешат, когда ситуация с ценами на продукты нормализуется.

Пока запрет введен на срок в полгода и не распространяется на ре-экспортную, транзитную и гуманитарную продукции.



В своем видео-обращении Токтогазиев предложил рассмотреть внутренний рынок Кыргызстана в виде сосуда, к которому подключено два крана: верхний контролирует импорт продукции, а нижний — экспорт.

Сейчас, по его словам, поток из нижнего крана слишком большой и продукции в сосуде стало очень мало, и это повлекло резкий рост цен на продукты. Например, в начале года мясо стоило в среднем 330 сомов за килограмм, а сейчас стоит 450-460, иногда поднимается и до 500 сомов.

«Это можно рассматривать и как возможность — мы думали о ре-экспорте. Но в ходе переговоров с трейдерами и бизнесменами, которые занимаются импортом и экспортом, поняли, что для ввоза в Кыргызстан из других стран возникают некоторые преграды», — объяснил Токтогазиев.

Вследствие того, что не удается побольше открыть верхний кран, в минсельхозе решили временно закрыть нижний.

Что в списке?

Токтогазиев также опубликовал перечень сельхозпродукции, на которую распространяется запрет на экспорт. В него входят:

Лошади,

Крупный рогатый скот,

Овцы и козы,

Куры, утки, гуси, индейки и птицы,

Пшеница и меслин,

Ячмень,

Кукуруза,

Рис,

Пшеничная мука,

Растительное масло,

Сахар,

Куриные яйца,

Йодированная соль,

Корм — сено, солома, фураж, крупы.

Позже министр уточнил, что запрет действует не на мясо, а на живое поголовье скота. И главная причина этого — резкое сокращение репродуктивного поголовья.

«Если запрет не вводить, то мы будем иметь проблемы с мясом как в этом году, так и в следующих годах, так как не от кого будет получать приплод. Сохранение маточного поголовья — стратегически важная задача для развития животноводческой отрасли», — пишет Токтогазиев.

Планы на будущее

Одновременно с временным запретом на экспорт в минсельхозе рассматривают программы по местному производству продукции, влияющей на продовольственную безопасность в стране.

Одним из направлений намечено повышение производства мяса и молока за счет селекционного улучшения стада методом искусственного осеменения.

«Для этого мы планируем дать второе дыхание Республиканской племенной станции по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных «Элита» при Министерстве сельского хозяйства», — поделился планами Токтогазиев.

По его словам, это поможет фермерам в сельской местности повысить качество своего поголовья скота. В ближайшее время минсельхоз собирается приобрести 20 породных быков и распространить по Кыргызстану их материалы для искусственного осеменения.

Кроме этого, у ведомства есть программа по поддержке посевных хозяйств. По словам Токтогазиева, в 2021 году планируется ввести дотацию в 30% на продажу семян хорошего качества фермерам.

«Например, если семена стоят 20 сомов, то фермеры сами оплатят 14 сомов, а остальные шесть — государство из бюджета. Это делается из-за того, что есть семена дешевые, но плохого качества, и дорогие, но дающие в два раза больше всхода. Нам нужно приучить фермеров к таким семенам», — говорит министр.

Токтогазиев рассказал, что на 2021 год из бюджета планируется выделить 100 млн сомов, также рассматривается сотрудничество с международными донорами — уже найдено 24 млн сомов.

В завершение своего обращения министр попросил кыргызстанцев рассматривать такое «политическое решение» минсельхоза, как попытку предотвратить продуктовый кризис «без злого умысла».