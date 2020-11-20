Экс-президент Роза Отунбаева на экстренном заседании Комитета гражданского контроля 20 ноября прокомментировала проект новой Конституции. По её словам, поправки в основной закон страны противоречат международному праву и не будут признаны в мировом сообществе.

«Правительство Садыра Жапарова должно помнить о том, что бюджет страны на 20% состоит из грантов от международных доноров и сейчас мы можем остаться без этой помощи. Из этой суммы 30% идет на транспорт и дороги, 25% — на энергетику, 20% — на развитие инфраструктуры и только 15% — на образование и здравоохранение. В это холодное и коронавирусное время мы рискуем остаться без средств», — сказала Отунбаева.

Она напомнила, что помощь от международных доноров должна поступить в страну только после чёткого разделения ветвей власти.

«Мы такие молодые и дерзкие. Готовы менять Конституцию. Но остановитесь и подумайте, прежде чем рвать на себе рубахи. ООН готова предоставить Кыргызстану $25 миллионов, но только после разделения ветвей власти и возвращения верховенства права», — отметила Отунбаева.

Она также напомнила о важности действий парламента при политическом кризисе в стране. Отунбаева считает, что в этой ситуации парламент не оправдывает надежд народа, а наоборот подводит их ожидания.

«Вчера депутат Каныбек Иманалиев сказал, сколько проектов отложено и что все те кредиты, которые страна должна была получить, мы не получаем. Сожалею, что парламент, которому дано еще жить, так бездарно тратит свое время, так бессовестно ведет себя перед кыргызским народом. Я думаю, что пора опомниться. Нам всем надо говорить, что основной закон – это договор между обществом и властью», — заявила Отунбаева.

Чиновница также обратилась к кандидату в президенты Садыру Жапарову, который инициировал поправки в основной закон страны.

«Я не совсем поняла господина Садыра Нургожоевича на предмет того, что Конституция 2010 года написана во имя одного человека и группы людей. У нас нет амнезии, все хорошо помнят, были даны международные оценки, мы в стране об этом знаем. Это абсолютно не соответствует истине», — отметила Отунбаева.

Жапаров и поправки в Конституцию

80 депутатов парламента 17 ноября вынесли на общественное обсуждение проект новой Конституции. Референдум по нему предлагается провести в день досрочных президентских выборов 10 января 2021 года.

В эту же ночь на поправки, которые инициировали парламентарии, обрушилась критика со стороны юристов, некоторых депутатов и пользователей социальных сетей.

Депутат парламента Дастан Бекешев считает, что приняв новую Конституцию, страна может вернуться к авторитаризму и «бакиевским временам».

«Акаева, Бакиева было мало. У нас будет новый хан и ещё покруче. Все сторонники Садыра Жапарова потом не смогут даже пикнуть против хана. Будете сидеть в тюрьме или отмечаться ГКНБшникам, а возможно даже ОПГшникам», — считает он.

В социальных сетях новый проект прозвали «Ханституцией».

Однако сам Жапаров, который был инициатором поправок в Конституцию, с критикой не согласился.

«Восстановление прав граждан принимать новую Конституцию всенародным голосованием не является шагом назад или возвратом к конституциям, принятым при Акаеве и Бакиеве. Напротив, это следует рассматривать как возвращение народу возможности участвовать в решении вопросов государственного устройства, а также других важных вопросов государственного значения», — написал он на своей странице в фейсбуке.

*Это заявление написано в фейсбук аккаунте от лица Садыра Жапарова. СМИ ссылаются на него, как на официальный комментарий чиновника, но верификации страницы до сих пор нет. Пресс-секретарь Жапарова — Дастан Дуйшекеев — сообщил СМИ, что у Жапарова в соцсетях только один официальный аккаунт, но не сообщил какой именно.

Жапаров считает, что для развития страны и свободы граждан необходимо в обязательном порядке менять Конституцию.

«Кыргызскому народу как носителю суверенитета страны давалась возможность решать важные вопросы общегосударственного значения. Однако Конституция 2010 года ограничила эти права граждан в пользу кучки людей или одного человека. Это препятствовало дальнейшему развитию Кыргызстана, его укреплению как независимого государства», — заявил он.

А что предлагает проект Конституции?

Проект новой Конституции имеет в себе размытые определения — вроде слова «нравственность» — и наделяет главу государства еще большими возможностями. Так, например, предложено ввести «народный курултай», который будет созывать президент. Решения курултая «рекомендательные» — но он сможет предлагать увольнять членов правительства.

В руках президента будет не только курултай, он сможет вести заседания кабмина и назначать министров и руководителей многочисленных госкомитетов. Глава государства получит возможность править два срока подряд. А еще он сможет инициировать законопроекты.

Кроме того, в предлагаемых поправках уже рассмотрели угрозу правам человека и попытку давления и цензурирования СМИ.

Так, статья 23 проекта новой Конституции гласит:

В Кыргызской Республике запрещаются печатные издания, в том числе издания на электронных носителях, зрелища и общественные мероприятия, противоречащие общепризнанным нравственным ценностям, традициям народов Кыргызстана, а также международным стандартам.

Распространение в средствах массовой информации сведений, содержание которых может нанести вред нравственности и культуре народа Кыргызстана, ограничивается или запрещается в соответствии с законом.

При этом, что именно подразумевается под «общепризнанными нравственными ценностями и традициями» и кто их будет определять, инициаторы законопроекта не уточнили.