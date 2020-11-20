Пресс-секретарь президента Галина Байтерек 19 ноября опровергла «авторство» заместителя руководителя Аппарата президента Бектура Зулпиева в проекте конституционной реформы.

По ее словам, в ближайшие дни авторы заявят о себе и примут участие в обсуждении проекта основного закона.

«Когда начал активно муссироваться вопрос конституционной реформы, авторы проекта Основного закона принесли и показали данный документ на тот момент и.о. президента Садыру Жапарову. Тот в свою очередь передал данный документ в отдел правового обеспечения Аппарата президента, для того, чтобы они его просто более грамотно оформили в виде законопроекта», – сказала Байтерек.

Она пояснила, что после этого авторы направили проект в парламент, поэтому при скачивании с парламентского сайта в графе авторства высвечивается имя Зулпиева.

Депутат парламента Дастан Бекешев заявил, что флэш-накопитель с файлом проекта изменений в Конституцию не передавали от авторов другим ведомствам, а сразу принесли из аппарата президента и загрузили файл на сайт парламента.

«Депутаты, подписавшие проект Конституции не знают автора законопроекта, зато пресс-секретарь Садыра Жапарова всё знает. Она рассказывает как флешка гуляла по кабинетам и дошла до ЖК. Это обман», – написал он.

Депутаты, подписавшие проект Конституции не знают автора законопроекта, зато пресс-секретарь Садыра Жапарова всё знает. Она рассказывает как флешка гуляла по кабинетам и дошла до ЖК. Это обман. На самом деле, флешку принесли из Аппарата Президента и файл загрузили на сайт ЖК. — Дастан Бекешев (@bekeshev) November 19, 2020

Ранее 19 ноября состоялось совещание, на котором обсуждали, как имя замглавы аппарата появилось в свойствах документа новой Конституции.

Завотделом информполитики аппарата президента Нургазы Анаркулов 18 ноября заявил, что Зулпиев не причастен к написанию проекта Конституции.

Тогда депутат Бекешев опубликовал видео, в котором показал, что если скачать проект Конституции на сайте парламента, то при открытии документа в программе «Microsoft Word» в свойствах документа появится имя Бектура Зулпиева.

Активисты движения «Баштан Башта» (Начни с начала) призвали кыргызстанцев выйти на мирный марш против нововведений в Конституцию. Марш начнется в 12 часов 22 ноября у здания Железнодорожного вокзала на пересечении бульвара Эркиндик и ул. Линейной, и выйдет на площадь Ала-Тоо.

Кто такой Бектур Зулпиев?

По официальным данным, 55-летний выпускник юридического факультета МГУ имени Ломоносова после недолгой преподавательской деятельности в 1997 году возглавил отдел правового обеспечения ЦИК.

В 2001 году его назначили советником председателя Центризбиркома Сулаймана Иманбаева. И уже в 2005 после Тюльпановой революции Зулпиев возглавил отдел правовой политики администрации президента Курманбека Бакиева. Через четыре года его назначили руководителем юридической службы аппарата Бакиева.

Бектур Зулпиев входил в экспертную группу по внесению поправок в Конституцию в 1998 и 2003 годах.

Зулпиева называют просто «юристом Бакиевых» не только некоторые СМИ, но и политики. Экс-президентка Роза Отунбаева во время недавнего интервью в контексте возвращения старых лиц на руководящие посты указала на то, что новый главный закон пишет Зулпиев.

«Например, сейчас юрист Бакиева пишет Конституцию. В то время, когда я еще была в парламенте, этот юрист Бакиева принес нам законопроект, который так защищали Сыдыкова и Абдиев. В нем говорилось, что если Бакиев заболеет, то власть можно передать Максиму [Бакиеву]. И теперь эти люди, как чистенькие через десять лет, когда политика и общество так продвинулись вперед… Я удивляюсь, по какому уму он сейчас ее пишет», — сказала Отунбаева.

О том, что новый текст Конституции вышел из-под пера юриста Бакиевых, заявила и правозащитница Динара Ошурахунова.

При этом бывшая судья Конституционной палаты и лидерка партии «Реформа» Клара Сооронкулова сомневалась в авторстве Зулпиева.

«Бектур Зулпиев был самым лучшим преподавателем юрфака. Такой предмет, как Конституционное право зарубежных стран, он щелкал, как семечки и вливал в мозги. Я не верю в том, что проект главного закона написал Зулпиев. Кажется, будто какие-то безграмотные люди написали и спихнули на Бектура», — сказала Сооронкулова.

Проект новой Конституции

80 депутатов парламента — 23 члена «Республики-Ата-Журт», 18 депутатов СДПК, 14 нардепов «Кыргызстана», 12 из «Онугуу Прогресс», семь из «Бир Бол» и шесть из «Ата Мекена» – 17 ноября вынесли на общественное обсуждение проект новой Конституции.

Многие из них участвовали в аннулированных выборах в парламент от партий «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик» и «Кыргызстан».

В эту же ночь на поправки, которые инициировали парламентарии, обрушилась критика со стороны юристов, некоторых депутатов и пользователей социальных сетей.

Депутат парламента Дастан Бекешев считает, что приняв новую Конституцию, страна может вернуться к авторитаризму и «бакиевским временам».

«Акаева, Бакиева было мало. У нас будет новый хан и ещё покруче. Все сторонники Садыра Жапарова потом не смогут даже пикнуть против хана. Будете сидеть в тюрьме или отмечаться ГКНБшникам, а возможно даже ОПГшникам», — считает он.

В социальных сетях новый проект прозвали «Ханституцией».

Однако сам Жапаров, который был инициатором поправок в Конституцию, с критикой не согласился.

«Восстановление прав граждан принимать новую Конституцию всенародным голосованием не является шагом назад или возвратом к конституциям, принятым при Акаеве и Бакиеве. Напротив, это следует рассматривать как возвращение народу возможности участвовать в решении вопросов государственного устройства, а также других важных вопросов государственного значения», — написал он на своей странице в фейсбуке.

*Это заявление написано в фейсбук аккаунте от лица Садыра Жапарова. СМИ ссылаются на него, как на официальный комментарий чиновника, но верификации страницы до сих пор нет. Пресс-секретарь Жапарова — Дастан Дуйшекеев — сообщил СМИ, что у Жапарова в соцсетях только один официальный аккаунт, но не сообщил, какой именно.

Референдум по нему предлагается провести в день досрочных президентских выборов 10 января 2021 года – до выборов нового парламента. Садыр Жапаров говорил ранее, что сначала проведут выборы президента, после — референдум по поправкам, а после выборы парламента. Но первая статья проекта Конституции гласит:

«Назначить референдум (всенародное голосование) на всей территории Кыргызской Республики на воскресенье, 10 января 2021 года», — соответственно, власти решили провести выборы президента и референдум по Конституции одновременно.

А что предлагает проект Конституции?

Проект новой Конституции имеет в себе размытые определения — вроде слова «нравственность» — и наделяет главу государства еще большими возможностями. Так, например, предложено ввести «народный курултай», который будет созывать президент. Решения курултая «рекомендательные» — но он сможет предлагать увольнять членов правительства.

В руках президента будет не только курултай, он сможет вести заседания кабмина и назначать министров и руководителей многочисленных госкомитетов. Глава государства получит возможность править два срока подряд. А еще он сможет инициировать законопроекты.

Кроме того, в предлагаемых поправках уже рассмотрели угрозу правам человека и попытку давления и цензурирования СМИ.

Так, статья 23 проекта новой Конституции гласит:

В Кыргызской Республике запрещаются печатные издания, в том числе издания на электронных носителях, зрелища и общественные мероприятия, противоречащие общепризнанным нравственным ценностям, традициям народов Кыргызстана, а также международным стандартам.

Распространение в средствах массовой информации сведений, содержание которых может нанести вред нравственности и культуре народа Кыргызстана, ограничивается или запрещается в соответствии с законом.

При этом, что именно подразумевается под «общепризнанными нравственными ценностями и традициями» и кто их будет определять, инициаторы законопроекта не уточнили.

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